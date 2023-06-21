端午連假潮州圓環燒冰冰成交通熱點　警方規劃出爐

▲潮州警方規劃端午連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

4天的端午節連假到來，潮州警分預局預估於22日中午前將湧現南下旅遊車潮，25日則有北返車流；其中轄內著名潮州鎮燒冷冰等地勢必出現大批車潮，已規劃好交通疏導勤務、替代路線，提供相關附近停車資訊，做成圖卡，提供民眾參考，籲請用路人鄭守交通規則，保障用路安全。

潮州警分局為紓解車流，研擬替代道路；

一、南下替代道路：

(一) 下南州交流道至台1線不右轉，直行往打鐵村方向行駛187 乙線東興路至189線右轉往新埤，續行即可接185線沿山公 路往枋寮、恆春與台東(可避免行經台1線易壅塞之南州、新埤路段)。

(二)下崁頂交流道可行駛至屏68線後左轉，直行至屏114線走興 美路、189線右轉往新埤，續行即可接185線沿山公路往枋 寮、恆春與台東(推薦最佳路線)

二、北上替代道路：

如經台1線新埤大橋後發現有車多、車速緩慢情形，建議可提前於台1線新民路口(全家便利超商)取右路行駛189線， 直行接屏114線、68線後，即可上國道3號崁頂交流道繼續 北上(亦可接台88線快速道路北上)。。



潮州警分局長簡彥匡呼籲民眾，連假期間警方將加強取締，請駕駛人遵守交通規則，配合警方執勤人員疏導指揮，勿貪一時之便違規停車，另應依照道路速限行駛、隨時注意周遭路況，勿有危險駕車行為，避免憾事發生。