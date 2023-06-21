端午連假霧台成觀光熱點　里港警交通疏導+取締違規

▲里港警配合相關單位取締改裝車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

端午4天連假即將到來，里港警分局加強轄內觀光景點，規劃交通疏導措施及取締作為，籲請用路人遵守交通規則，確保行車平安。

里港警方表示，轄區台24線通往霧台鄉沿線，有谷川大橋、神山愛玉、霧台咖啡等知名觀光景點及美食，每逢連假，總是吸引眾多遊客上山，為讓遊客於端午佳節能夠交通順暢地出遊，將強加省道台24線，轄區各重要路段及各交流道口的交通管制及疏導。

另為維護用路人行車安全，及三地門鄉、霧臺鄉部落居民生活品質，在通往霧臺鄉台24線路段，將以不定時定點之方式，配合監理站及環保局，實施噪音、車輛排氣稽查及加強取締超速、改裝車等違規，並責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。

有鑑於日前防汛道路發生競速危險駕駛車禍，造成死傷憾事，為避免再次發生類似事故，里港警方也將持續針對水防道路及偏僻易為車聚危駕路段納入防制勤務規劃重點區域，動員分局警力加強巡邏稽查取締，尤其針對改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛及超速等違規嚴正執法，以維用路人安全。

分局長何明祥呼籲民眾，端午連假期間，如欲前往霧臺及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早出門，駕車出遊時也請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東GO好玩」APP即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，建議民眾可多加利用大眾運輸工具或接駁車，免去停車及找尋車位之不便。