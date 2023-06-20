北市收16件申訴！RF健身房爆惡意倒閉　消保官：將請業者到府說明

▲Routine Fitness RF健身房被爆惡意倒閉，台北市法務局今前往健身房門市稽查。（圖／台北市法務局提供）

記者袁茵／台北報導

有網友發文爆料，「Routine Fitness RF健身房」20日惡意倒閉，且19日還接到業務電話詢問要不要續約，而自己目前是簽1年合約，每個月信用卡扣款約1500元，至今無法申請止付。對此，台北市法務局20日表示，截至下午5時，北市已接獲16件申訴案，後續將函請業者到市府說明，釐清退費及處理機制。

女網友在Dcard上，以「Routine Fitness | RF健身房惡意倒閉」為標題發文，提到她簽約的健身房今惡意倒閉，她昨天才接到業務電話詢問要不要續約，怎料今天就停止營業。她透露自己簽的合約是一年約，每月會費1500元左右，她聯繫銀行後，卻因銀行是與商家簽約，無法申請止付。

貼文底下也有網友留言表示，「受害者推一個」、「受害者+1，必須高調」、「資深會員受害者+1」、「我合約到9月」、「我昨天還有去，為什麼不先告知不營業了」、「會不會太扯啦！前兩天漏水，今天倒閉」。也有前員工表示，「明明就是一間還不錯的健身房，卻被老闆搞成這個樣子」，他為認識的會員們感到憤怒，也會幫大家留意後續消息。

針對RF健身房傳出惡意倒閉，台北市簡任消保官龔千雅回應，截至20日下午5時，北市府已收到16件民眾申訴案，今天下午消保官會同北市體育局前往健身房門市稽查，現場鐵門已拉下無人員在場，經電話聯繫王姓負責人未獲回應，後續將函請業者到府說明，釐清後續退費及處理機制，確保民眾權益。