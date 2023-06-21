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失聯5人身分曝光！參觀鐵達尼沉船生死不明　美加跨國救援

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲泰坦號在北大西洋失聯，美國與加拿大展開跨國救援，分秒必爭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

探索鐵達尼號殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）在北大西洋失聯，美國、加拿大展開跨國救援，分秒必爭。BBC整理出泰坦號上5人的身分，除了英國億萬富豪哈定，還有「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司老闆、巴基斯坦父子檔及法國潛水器駕駛者。

英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）

58歲的哈定是一名航空大亨，經營總部位在杜拜的私人飛機公司Action Aviation，熱愛探險，多次造訪南極，也曾於2022年乘坐航太公司藍色起源公司的火箭進行太空旅行。

▲▼ 英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）。泰坦號。（圖／路透）

▲哈定熱愛冒險，是3項金氏世界紀錄保持人。（圖／路透）

哈定是3項金氏世界紀錄保持人。中央社報導，2019年7月，他創下環繞地球兩極最快紀錄，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程；2021年3月，他成功挺進馬里亞納海溝最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺）締造2項世界紀錄，分別是全海洋深度下停留的最長時間（4小時15分鐘）以及在此深度下行駛的最長距離（約4.5公里）。

巴基斯坦富商父子檔

48歲英國富商達武德（Shahzada Dawood）來自巴基斯坦富有家庭之一，是Engro集團副董事長。他與19歲還是學生的兒子蘇萊曼（Suleman）均擁有英國公民身分。

達武德也是英王查爾斯三世創立的兩個慈善機構支持者。英國王室發言人已表示，查爾斯指示有關官員匯報搜救進度及資訊。

▼達武德與19歲兒子蘇萊曼（Suleman）。（圖／路透）

▲▼ 巴基斯坦富商父子檔，達武德（Shahzada Dawood）與19歲兒子蘇萊曼（Suleman）。泰坦號。（圖／路透）

法國駕駛員納若萊（Paul-Henry Nargeolet）

77歲的納若萊是前法國海軍潛水員，服役25年，綽號「鐵達尼先生」，過去探勘鐵達尼號殘骸超過30次，監督打撈至少5000件文物。

▼法國駕駛員納若萊綽號「鐵達尼先生」。（圖／路透）

▲▼法國駕駛員納若萊（Paul-Henry Nargeolet）。泰坦號。（圖／路透）

海洋之門探險公司執行長拉許（Stockton Rush）

這次失聯的泰坦號就是由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司運營，拉許也在泰坦號上。拉許2009年創立海洋之門探險公司，提供客戶體驗深海旅行的機會，並在2021年推出鐵達尼號沉船殘骸參觀的行程，費用要價25萬美元。

中央社報導，1981年，當時才19歲的拉許成為全球最年輕的噴射運輸機機師，到了1984年，他更成為麥道公司（McDonnell Douglas）F-15戰鬥機計畫的飛行測試工程師。

▼ 海洋之門探險公司執行長拉許。（圖／路透）

▲▼ 海洋之門探險公司執行長拉許（Stockton Rush）。泰坦號。（圖／路透）

►快訊／鐵達尼觀光潛艇失聯位置「每30分鐘有撞擊聲」　搜救進度曝
►若船艙破裂「形同炸彈爆炸」！鐵達尼觀光潛艇失聯　最壞情況曝
►英國富豪搭「鐵達尼號觀光潛艇」失聯！　臉書最後貼文曝

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