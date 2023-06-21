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台灣仲夏節登場！4大主軸35項活動吸客　來台外國客將破6百萬大關

▲▼台灣仲夏旅遊節。（圖／記者李宜秦攝）

▲台灣仲夏旅遊節登場。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局主辦2023台灣仲夏節系列活動，推出四大主軸亮點，包括清涼、消暑、涼品、山林，共35項夏日特色旅遊活動。據統計，截至6/19為止，來台國際旅客已累積426萬人次，其中最大市場為港澳，預計今年底可達600萬人次的目標，明年恢復疫情前1200萬人次的水準。

「2023台灣仲夏旅遊節」系列活動搭配品牌精神推出四大主軸活動，包括清涼、消暑、涼品、山林，主軸活動分別為7/15島嶼生活節、6/21-11/31東海岸大地藝術節暨月光‧海音樂會、7/1起Fun遊茂林‧清涼呷冰、7/22阿里山四季茶旅－夏季茶會。

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▲▼台灣仲夏旅遊節。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣仲夏旅遊節推出四大主軸、35項系列活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼台灣仲夏旅遊節。（圖／記者李宜秦攝）

交通部長王國材表示，七月開始TPASS通勤月票啟動，到了假日就可做為觀光月票，民眾可透過大眾運輸，享受低碳旅遊，目前國內旅遊已復甦，來台國際旅客也已累積426萬人次，預計透過仲夏旅遊節可再吸引一波旅客，達到年底600萬人次的目標。今年來台國際旅客以港澳最多，接著為韓國、日本、東南亞等。

觀光局長張錫聰表示，觀光局與齊柏林基金會合作，7-9月將在美國時代廣場播放台灣仲夏旅遊節的宣傳影片，影片長約30秒，會將台灣的夏季之美如海岸、杉林等加以包裝，藉機行銷給全世界。據統計，今年1-5月來台北美旅客約10萬人次。

另外王國材提及，觀光局將於9/15正式升格為觀光署，署長人選尚未確定，現任局長張錫聰也是人選之一，待討論完畢會再送行政院審核，並在掛牌前對外公告。

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