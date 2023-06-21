快訊／鐵達尼觀光潛艇失聯位置「每30分鐘有撞擊聲」　搜救進度曝

▲載人參觀「鐵達尼號」殘骸的泰坦號在大西洋失聯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）出海參觀鐵達尼號殘骸後失聯，如今氧氣量已剩不到30小時，美國、加拿大展開跨國救援。依據外媒Rolling Stone獨家取得給美國國土安全局（DHS）高層的內部郵件，加拿大一架飛機在搜尋行動期間，在失蹤地點附近每隔30分鐘捕捉到撞擊聲。

Rolling Stone周二晚間引述這份郵件內容披露，RCC Halifax派出一架具有從空中進行水下探測能力的P8海神（Poseidon），部署聲納浮標，結果在靠近失蹤地點附近位置每隔30分鐘就能聽到一陣撞擊聲，並在4小時後部署額外聲納，依然可測得撞擊聲。

不過報導並未提及接收到撞擊聲的確切時間點，也未說明撞擊聲是因何而起。內容還指出，聯合救援協調中心正努力透過合作夥伴組織尋找水下遙控車輛，以提供可能的幫助。

另據國際組織探險者協會（Explorers Society）總裁20日下午發出的郵件，現場聲納探測到該地點可能有敲擊聲，這意味著船上人員可能還活著，並發出信號。

▲泰坦號供氧約96小時，22日上午將耗盡氧氣。（圖／達志影像／美聯社）

目前波士頓海岸防衛隊拒絕針對撞擊聲發表評論，諾瓦斯科細亞省Halifax聯合救援協調中心也拒絕置評。美國海軍艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）、國土安全局、美國海岸防衛隊則是未回應。

泰坦號長6.5公尺，由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司運營，但18日下潛約1小時45分之後，就在鐵達尼號殘骸附近失聯，潛艇內載著5人。美方此前表示，加拿大軍方已投放聲納浮標，以探測任何可能來自泰坦號的聲音。相關部門估計，泰坦號氧氣存量剩不到30小時，救援行動已進入第3天，美國海岸防衛隊持續進行搜索，搜索範圍比康乃狄克州還要大。

