若船艙破裂「形同炸彈爆炸」！鐵達尼觀光潛艇失聯　最壞情況曝

▲ 泰坦號19日在大西洋失聯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日載著5人出海參觀鐵達尼號殘骸，下潛1小時45分後失聯，美加展開深海救援至今未有顯著進展。《衛報》科學編輯薩普（Ian Sample）援引專家說法分析，最好的狀況就是泰坦號突然出現，但在最壞的情況下，船艙若出現破損導致災難性後果，威力恐怕形同小型炸彈爆炸。

考量到參觀鐵達尼號的危險性，包括3800公尺深海的巨大壓力及距離海岸足足400英里（約644公里）的迷航可能性，船隻出發前必須經過一長串檢查。據《衛報》了解，目前不清楚泰坦號及船上5人下水前經過哪些檢查，但確實遵守標準程序。

業界人士說明，潛水前置作業應包括檢查潛艇結構及所有機械、電氣系統，以確保開始下潛前一切正常，船體完好無損，電池滿格，沒有短路或電氣故障，推進器正常運作，無線電及水下通訊正常，以及潛艇可釋放配重浮出水面。

進一步檢查則是為降低潛水地點帶來的風險，因為鐵達尼號本身就是個危險結構，潛艇可能受困其中或被附近的漁網等漂流物纏住。探險隊通常會與殘骸保持安全距離，但受強烈的深海水流影響，保持距離並不容易，且一旦被纏住，很難從內部使潛艇脫困。

▲ 泰坦號大小與一輛公車相近。（圖／路透）

據信泰坦號失聯時已潛至3500公尺深，每平方英寸需承受相當於2噸的壓力。雖然這艘潛艇被設計為可下潛4000公尺甚至更深，但業界專家表示，其他深海船僅使用鋼或鈦來確保船體可承受壓力，但泰坦號船體為碳纖維結構，普遍被指是未經測試的材料，一旦失效可能演變成災難。

泰坦號下潛後是透過水下聲學通訊系統與海面上的救援船聯絡。有些載人潛水器有二個獨立供電的系統，一個是定期發出定位訊息的聲納浮標（acoustic beacon），另一個可傳輸類似簡訊的文字訊息，確保若主電源故障，浮標仍可繼續運作，讓海面上的船隻可以追蹤，但泰坦號據報沒有聲納浮標系統。

若發生重大電力故障，泰坦號應會緊急釋放配重，浮出水面並立即以無線電聯絡救援船，但前提是無線電通訊系統是獨立供電。若發生事故導致所有電力系統癱瘓，潛艇可能漂浮在水面上等待救援。

儘管美加派出船隻與飛機展開搜救，但在如此廣闊的海域，找到公車大小的泰坦號相當困難。且泰坦號艙門似乎是從外部上鎖，代表就算潛艇浮出水面，船上人員也不一定安全，仍需依靠氧氣供應才能呼吸。

▲ 美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

泰坦號可能發生的災難包括船艙起火，潛艇內部富含氧氣，使火災風險更大，因此深海通常禁止使用以石油為原料的保養品或化妝品，但火災仍可能發生，且會迅速產生煙霧，使船上人員中毒。不過，泰坦號仍有希望緊急上浮。

若泰坦號在海底遭遇不測，只有專門的深海潛水器及聲納設備較有希望找到。儘管船上攜帶可維持4天的氧氣，但這不是唯一的問題。雪梨大學海洋機器人教授威廉斯（Stefan Williams）指出，一旦失去動力，船艙內的溫度將迅速下降至攝氏4度。

最令人擔心的情況是泰坦號發生無法恢復的災難性故障，在3500公尺深海，船體破裂將帶來毀滅性結果。威廉斯說明，「只要有地方出問題，很可能是很大的問題。壓力容器若發生災難性故障，就像一枚小型炸彈爆炸，過程中可能摧毀所有安全裝置。」

這種情況可能觸發部署世界各地海洋的軍用水下聽音器（hydrophone），2017年一艘阿根廷潛艇失聯時，南大西洋阿森松島及印度洋南部克羅澤群島附近的水聽器就探測到相關聲學訊號。威廉斯指出，光是知道船的位置就是很大的進展，「最好的情況是這艘船突然出現，可以看見或以雷達找到。」