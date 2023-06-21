　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

若船艙破裂「形同炸彈爆炸」！鐵達尼觀光潛艇失聯　最壞情況曝

▲▼用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇「泰坦」號（Titan）19日在大西洋失聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 泰坦號19日在大西洋失聯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日載著5人出海參觀鐵達尼號殘骸，下潛1小時45分後失聯，美加展開深海救援至今未有顯著進展。《衛報》科學編輯薩普（Ian Sample）援引專家說法分析，最好的狀況就是泰坦號突然出現，但在最壞的情況下，船艙若出現破損導致災難性後果，威力恐怕形同小型炸彈爆炸。

考量到參觀鐵達尼號的危險性，包括3800公尺深海的巨大壓力及距離海岸足足400英里（約644公里）的迷航可能性，船隻出發前必須經過一長串檢查。據《衛報》了解，目前不清楚泰坦號及船上5人下水前經過哪些檢查，但確實遵守標準程序。

業界人士說明，潛水前置作業應包括檢查潛艇結構及所有機械、電氣系統，以確保開始下潛前一切正常，船體完好無損，電池滿格，沒有短路或電氣故障，推進器正常運作，無線電及水下通訊正常，以及潛艇可釋放配重浮出水面。

進一步檢查則是為降低潛水地點帶來的風險，因為鐵達尼號本身就是個危險結構，潛艇可能受困其中或被附近的漁網等漂流物纏住。探險隊通常會與殘骸保持安全距離，但受強烈的深海水流影響，保持距離並不容易，且一旦被纏住，很難從內部使潛艇脫困。

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲ 泰坦號大小與一輛公車相近。（圖／路透）

據信泰坦號失聯時已潛至3500公尺深，每平方英寸需承受相當於2噸的壓力。雖然這艘潛艇被設計為可下潛4000公尺甚至更深，但業界專家表示，其他深海船僅使用鋼或鈦來確保船體可承受壓力，但泰坦號船體為碳纖維結構，普遍被指是未經測試的材料，一旦失效可能演變成災難。

泰坦號下潛後是透過水下聲學通訊系統與海面上的救援船聯絡。有些載人潛水器有二個獨立供電的系統，一個是定期發出定位訊息的聲納浮標（acoustic beacon），另一個可傳輸類似簡訊的文字訊息，確保若主電源故障，浮標仍可繼續運作，讓海面上的船隻可以追蹤，但泰坦號據報沒有聲納浮標系統。

若發生重大電力故障，泰坦號應會緊急釋放配重，浮出水面並立即以無線電聯絡救援船，但前提是無線電通訊系統是獨立供電。若發生事故導致所有電力系統癱瘓，潛艇可能漂浮在水面上等待救援。

儘管美加派出船隻與飛機展開搜救，但在如此廣闊的海域，找到公車大小的泰坦號相當困難。且泰坦號艙門似乎是從外部上鎖，代表就算潛艇浮出水面，船上人員也不一定安全，仍需依靠氧氣供應才能呼吸。

▲ 美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

▲ 美加派出船隻及飛機搜索。（圖／路透）

泰坦號可能發生的災難包括船艙起火，潛艇內部富含氧氣，使火災風險更大，因此深海通常禁止使用以石油為原料的保養品或化妝品，但火災仍可能發生，且會迅速產生煙霧，使船上人員中毒。不過，泰坦號仍有希望緊急上浮。

若泰坦號在海底遭遇不測，只有專門的深海潛水器及聲納設備較有希望找到。儘管船上攜帶可維持4天的氧氣，但這不是唯一的問題。雪梨大學海洋機器人教授威廉斯（Stefan Williams）指出，一旦失去動力，船艙內的溫度將迅速下降至攝氏4度。

最令人擔心的情況是泰坦號發生無法恢復的災難性故障，在3500公尺深海，船體破裂將帶來毀滅性結果。威廉斯說明，「只要有地方出問題，很可能是很大的問題。壓力容器若發生災難性故障，就像一枚小型炸彈爆炸，過程中可能摧毀所有安全裝置。」

這種情況可能觸發部署世界各地海洋的軍用水下聽音器（hydrophone），2017年一艘阿根廷潛艇失聯時，南大西洋阿森松島及印度洋南部克羅澤群島附近的水聽器就探測到相關聲學訊號。威廉斯指出，光是知道船的位置就是很大的進展，「最好的情況是這艘船突然出現，可以看見或以雷達找到。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　吳宗憲悲痛回應
快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首發聲
快訊／控炎亞綸「違反意願性行為」！　耀樂：當場驚醒
快訊／耀樂嗆炎亞綸：被爆料才道歉！「偷拍未成年就是違法」
快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭！　「絕對沒有偷拍」
快訊／炎亞綸兩次90度鞠躬道歉！　「讓你承受這些事」
快訊／炎亞綸現身記者會！　男網紅崩潰趴桌
LIVE／控炎亞綸偷拍性愛片　網紅現身說明
快訊／NONO遭控性侵！　10多名被害人私訊曝光
快訊／第一槍！　炎亞綸壓軸表演遭撤銷
炎亞綸拍未成年性愛片慘了！　恐「2大刑罰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

若船艙破裂「形同炸彈爆炸」！鐵達尼觀光潛艇失聯　最壞情況曝

少年做「痔瘡手術」喪命！術後患部大量出血　6天後休克亡

「我被兒子開槍」31歲媽在家被2歲兒射殺　腹中胎兒出生也死亡

手機充電「插上插頭」瞬間觸電　12歲女慘死當地學校停課1日哀悼

玩樂透超虧本！中獎率低、莊家穩賺　日專家揭「有錢人不買」4理由

快訊／鐵達尼觀光潛艇失聯位置「每30分鐘有撞擊聲」　搜救進度曝

鐵達尼號觀光潛艇「從外面鎖死」根本逃不出　5大QA一次看

宏都拉斯女子監獄暴動！獄內發現大量屍體　至少41死7傷

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

若船艙破裂「形同炸彈爆炸」！鐵達尼觀光潛艇失聯　最壞情況曝

少年做「痔瘡手術」喪命！術後患部大量出血　6天後休克亡

「我被兒子開槍」31歲媽在家被2歲兒射殺　腹中胎兒出生也死亡

手機充電「插上插頭」瞬間觸電　12歲女慘死當地學校停課1日哀悼

玩樂透超虧本！中獎率低、莊家穩賺　日專家揭「有錢人不買」4理由

快訊／鐵達尼觀光潛艇失聯位置「每30分鐘有撞擊聲」　搜救進度曝

鐵達尼號觀光潛艇「從外面鎖死」根本逃不出　5大QA一次看

宏都拉斯女子監獄暴動！獄內發現大量屍體　至少41死7傷

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

IU「10年前抄襲案」紛爭又起！公司怒公開「回信內容」還原真相

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

NONO捲性侵風波「內幕全被爆」！　前老闆吳宗憲悲痛發聲

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

天使再強調不會交易大谷　總管：不用多說看我們戰績

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

Hyundai公布電動車計畫！預告新一代IMA平台、移動電源技術

下架民進黨是最大共識！　蔡正元曝政黨輪替唯一藥方「柯侯配」

國際熱門新聞

34歲正妹超商旁「脫褲尿尿」　觸電慘死！

氧氣剩30小時！　2因素影響觀光潛艇搜救結果

200天鵝誤闖罌粟花田！意外染毒嗨到飛不起

女兒長得不像老公　女崩潰沒外遇！真相曝光

澳洲男入室搶劫　遭男客打昏性侵致死

美軍出手！鐵達尼號觀光潛艇剩40hrs可呼吸

運動被控盯著女生看　盲人男被趕出健身房

全球「大辭職潮」持續　1／4勞工打算換工作

失蹤潛艇乘客身份曝　專家：恐遇到4狀況

中國進口俄石油　創俄烏戰爭以來新高

鐵達尼潛艇從外鎖死　根本逃不出

即／杭特拜登承認2罪名　槍支指控達成協議

立志殺逾77人！　挪威男在匈牙利落網

拜登兒認罪！與檢達成協議　拜登夫婦回應了

更多熱門

相關新聞

孕婦媽被2歲兒射殺　腹中胎兒也死亡

孕婦媽被2歲兒射殺　腹中胎兒也死亡

美國俄亥俄州發生槍擊命案，一名懷孕女子報案，說她的2歲兒子不小心拿到槍後朝她開槍，警方前往現場，發現孕婦與2歲男童一同在樓上房間中，背部中彈，送醫後不治身亡。

每30分鐘有撞擊聲　泰坦號搜救進度曝光

每30分鐘有撞擊聲　泰坦號搜救進度曝光

鐵達尼潛艇從外鎖死　根本逃不出

鐵達尼潛艇從外鎖死　根本逃不出

拜登稱習近平是獨裁者　氣球事件惹他不悅

拜登稱習近平是獨裁者　氣球事件惹他不悅

美前印太司令：拜登4度說會保台　夠清晰了

美前印太司令：拜登4度說會保台　夠清晰了

關鍵字：

泰坦號鐵達尼號鐵達尼北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面