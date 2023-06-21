被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

▲財經名嘴、主持人阮慕驊遭控強吻、摸胸電台前員工。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

財經名嘴、主持人阮慕驊遭News98前員工控訴藉著酒後在車上對她「嘴巴硬親上來、伸手進來摸我胸」，該女點名阮慕驊寫下：「20幾歲的委屈，30幾歲才敢講出來，也許你根本忘記我，但我永遠記得你 #阮慕驊先生。」稍早阮慕驊發文稱此為「莫須有指控」，也表示將保留法律追訴權。但時報周刊CTWANT取得兩人對話截圖，當年事發隔天，阮慕驊就私訊女方說：「那再一起吃飯好嗎？不喝酒了」、「向你賠罪」。

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▲News98前員工曝光事發後與阮慕驊的訊息對話。

News98前員工今（19日）發文點名「財經專家-阮慕驊先生」控訴：「一位財經名嘴，下班的公司餐敘，我酒量差所以不喝酒，總監讓我負責開車送你回家。車上你是不是借酒裝瘋我不臆測，但對我做那些酒後亂性的事情倒是沒少，嘴巴硬親上來、伸手進來摸我胸，約我去你山上豪宅，看電影蜘蛛人。」阮慕驊臉書回應：「如果相對人認為本人有任何踰矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，本人決不迴避。相對的，如果對本人名譽產生損害，本人也會保留法律追訴權。」並留下律師電話，但記者致電卻因下班時間打不通。

▲News98前員工曝光事發後與阮慕驊的訊息對話。

本刊獨家取得阮慕驊與女方私下對話，只見阮慕驊私訊女方，女方回應：「阮大哥我很尊重您，昨天我就當您喝醉了。」而阮慕驊則說：「那再一起吃飯好嗎？不喝酒了」、「向你賠罪」，女方不回應後，阮慕驊隔日一早撥電話又掛斷，女方給了一張貼圖後，他再反問：「啥，一切有為（違）法？」女方表示，事發後還會在電台遇到阮慕驊，而只要遇見都會覺得自己很髒，淚訴20幾歲的委屈直到30幾歲才敢講出來，如今痛喊：「也許你根本忘記我，但我永遠記得你。」

▲News98前員工控訴遭阮慕驊藉著酒後性騷。

由於阮慕驊在臉書表態：「這件事我已交由律師代為回應處理，我自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢我的法律顧問謝昆峯律師，他會幫我表達立場。」也留下律師電話，但包括本刊記者以及網友都致電，卻都接不通。

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