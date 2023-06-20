洋男來台爽開後宮！「半夜纏綿小3小4」她心碎喊離...竟遭怒嗆1句

▲海地籍男子婚後不改花心本性，陸續與多名女子曖昧、上床。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

海地籍男子小雷（以下皆為化名），與台灣籍妻子阿芬（化名）結婚2年，婚後卻無心經營婚姻，常與異性有曖昧不明的聯繫、徹夜不歸，甚至在外爽擁小三、小四。阿芬忍無可忍，向男方提出離婚，不料對方竟恐嚇「想在一個地方放把火，妳和妳的家人誰也跑不掉」，無奈之下只好訴請離婚，獲法院判准。

根據判決書，阿芬主張，她與小雷109年2月27日在台結婚，男方婚後無心經營家庭，常與異性有曖昧不明之聯繫、徹夜不歸，屢勸不改，多次溝通無效後，於111年2月初提出離婚，詎料被告情緒失控，不僅摔壞家中物品，還揚言要自殺、放火燒死她和家人，致使兩造婚姻生重大破綻且難以回復，請求法院准許離婚。

小雷辯稱，他從未與異性有不正當男女關係，因為他未如期給付金錢，妻子才吵著離婚，且阿芬於111年2月底更換住家門鎖，導致自己無法返家，他有試著與女方聯絡，誰知阿芬嚴厲叫他不要再回去。

新竹地院檢視相關證據，發現小雷曾傳訊小三稱「如果有女友就不能交朋友，那我不需要女友」；對方則回應「你的女友會不高興的」等語，可見被告隱瞞已婚事實，試圖讓第三人誤以為其僅有女友；另外，男方曾傳訊另名女子，稱「我只是想抓住每個能見到妳的機會，你知道實際上，見妳不代表性」，隨後前往女方住處過夜。

不僅如此，阿芬提出離婚要求後，小雷曾揚言「我想要自殺」、「我他媽的想在一個地方放把火，妳和妳的家人誰也跑不掉」。法官審酌，被告不思有效方式修補婚姻，竟脅迫自殺、放火燒原告及其家人，使原告心生恐懼，致兩造婚姻裂痕擴大加遽，難期2人能回復共同生活，因此判准雙方離婚；可上訴。

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