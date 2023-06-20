何則文稱「沒有其他受害者」被狠打臉！他爆：幾乎都在我身上發生過

▲何則文遭爆性侵表示「沒有任何其他受害人」，不過隨即遭到踢爆。（圖／翻攝自Facebook／何則文）

記者林育綾／台北報導

作家及職涯教練何則文近來被黃姓合夥人指控性侵、誘拍裸照，何甚至在半夜私訊對方強調「沒有任何其他受害人」。不過此言論今（20）日遭到一名康姓男子狠狠打臉，指出何則文對黃男「所說過的話，所做過的事，幾乎都在我身上發生過」；事後還被用裸照威脅不要說出去，不然就是「兩敗俱傷」。

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▲何則文深夜傳訊給受害人強調「沒有任何其他受害人」隨即被另一名受害者踢爆打臉。（圖／翻攝自臉書）



一名康姓男子發文指控，何則文對黃姓受害者所說過的話、所做過的事，「幾乎都在我身上發生過。」康男指出，曾到何則文家向他「學習攝影技巧」、在浴室拍裸照、研究陰莖尺寸，還被約到校外的旅館誘姦得逞；事後遭到何用裸照威脅，不要把兩人是「屁眼好朋友」的事說出去，不然就是「兩敗俱傷」。而何對他和其他同學的言語性騷擾，更是不盡其數。

康男說，自己沒有文字圖片的紀錄可以佐證，因為老早就把他的LINE刪掉了，也沒想著會有需要證據的一天。還提到自己的母親沒有在用facebook，也沒跟她說過這件事，「估計她從別人聽到這件事要嚇傻了」。

他表示，不屑去做法律追溯了，因為比起他的賠償，更不想看到他的臉；但發文的動機，就是為了打臉他的這七個字「沒有其他受害者」，「我決定把這件事說出來，讓大家見證這個人。」

康男也說，謝謝這位不認識的黃姓吹哨者，「他是一位比我還要有勇氣的人。我得過且過的心理，可能間接造成了他對你的傷害，對不起！」康姓男子發文後，親友也在臉書貼文下方紛紛留言力挺「謝謝你說出來，辛苦了」、「學長你很勇敢！！」

康姓男子爆料全文如下（本文經作者授權同意，刊登於《ETtoday新聞雲》）：

《前言》

我現在長期在海外工作，跟台灣的好朋友已經沒有很多交集了。台灣最近 #metoo 的連環爆，我也只知道黃子佼的事。但今天早上很多朋友來關心我，分享＊＊的貼文，還有願不願意揭開瘡疤，把事情講出來。藉助這位＊＊同學（黃姓受害人）的勇敢，想想還是說吧！為什麼呢？就因為我嚥不下他說的「沒有其他受害者」這一句話。

《本文》

跟我在中興大學認識的朋友，應該很多人都知道我跟他在學生會時期有很多交集。當時他是個叱吒風雲的人物，在學生會也是呼風喚雨。當時新進的大一小屁孩很多（包括我），而領導班子大多是大三大四，而他會帶著我們做很多活動、宣傳、設計，而我也是其中一個服從他的指揮的人。

＊＊對他的指控，現在看來令人瞠目結舌，但其實在當時，他這樣說話是大家司空見慣的事。正因這樣的作為，他沒有受到批評，反而要受到大家讚揚「這是他獨『樹』一格的作風」，更助長了他之後更無恥的行為。

他對＊＊所說過的話，他對＊＊所做過的事，幾乎都在我身上發生過。到他家向他「學習攝影技巧」、在浴室拍裸照、研究陰莖尺寸搭不搭得上我的外國血統，還有把我約到校外的旅館誘姦得逞，事後用裸照威脅我不要把「我們是『屁眼好朋友』」的事說出去，不然就是「兩敗俱傷」。對我和其他同學的言語性騷擾，不盡其數，我就不多贅述了。

我沒有文字圖片的紀錄可以佐證，因為我老早就把他的LINE刪掉了，也沒想著會有需要證據的一天。我媽沒有在用facebook，我也沒跟她說過這件事，估計她從別人聽到這件事要嚇傻了。

我也不屑去做法律追溯了，比起他的賠償，我更不想看到他的臉。唯一發這個文的動機，就是打臉他的這七個字「沒有其他受害者」。我決定把這件事說出來，讓大家見證這個人。

最後，我要謝謝這位我不認識的吹哨者＊＊，他是一位比我還要有勇氣的人。我得過且過的心理，可能間接造成了他對你的傷害，對不起！還有謝謝一早就來關心我的朋友同學，雖然我不在台灣也不常回去，但你們的溫暖我會記得。