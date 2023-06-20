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幼兒園校長要求脫光！網友爆19年前me too案　桃園教育局回應了

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書上貼文，1名男網友19年前在桃園某幼兒園時被校長要求脫光衣服比賽，校長此舉已涉及性騷擾，要求教育局查明真相。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲桃園市議員黃瓊慧今天在臉書上貼文，1名男網友19年前在桃園某幼兒園時被校長要求脫光衣服比賽，校長此舉已涉及性騷擾，要求教育局查明真相。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男網友昨（19）日在臉書《爆料公社》貼文，19年前在桃園市某幼稚園就讀時，當時園方舉辦脫衣服比賽，他被迫在全校面前脫光衣服，「後來的每一天踏入學校就像是踏進地獄的深淵」；桃園市議員黃瓊慧也在臉書貼文指出，已經請教育局、警察局協助調查。教育局今天回應，已與當事人聯繫提供事證，並請教保單位盡速完成調查，如經查屬實，則提報性騷擾防治委員會審議，倘有違法將規定懲處，絕不寬貸。

市議員黃瓊慧今天在臉書貼文，眾多家長詢問昨晚臉書《爆料公社》貼文，有關桃園市某私立幼兒園於19年前的me too案件，一早已分別向教育局、警察局介入處理，文章涉及校長與幼兒，應依性平法組調查小組，請雙方提出相關事證來釐清案情。

▲桃園市某男網友昨晚在臉書《爆料公社》貼文，指稱19年前就讀某幼兒園時遭校長要求在全校師生前脫光衣物遭遇。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市某男網友昨晚在臉書《爆料公社》貼文，指稱19年前就讀某幼兒園時遭校長要求在全校師生前脫光衣物遭遇。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

臉書「爆料公社」貼文內容大致如下：「19年前就讀桃園某知名雙語幼兒園，當年曾參加學校的暑期夏令營，當時校長主持競賽活動，要求各班派出一名學生，比賽內容竟然是看誰先把衣服脫光，當時的我是全身赤裸連同重要部位的站在幾百位全校同學面前，後來我哭著從操場中間離開。」

網友說，老師當時還對他說「你好勇敢」，「後來的每一天踏入學校就像是踏進地獄的深淵」，後來校長常在放學時候醉著酒回到學校，曾經被他酒醉時抱起來親好幾回，校長還告訴我說「很喜歡你」等語；網友還說，「想藉自己的經歷告訴其他家長，要時刻關心並主動詢問孩童在學校發生的情況，當小孩子開始畏懼上學，或許並不是一個叛逆行為的表現，很有可能是真的在學校發生了甚麼他不敢說的事情。

▲桃園市議員黃瓊慧今要求教育局警察局介入調查，盡早查明真相。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲市議員黃瓊慧今要求教育局警察局介入調查，盡早查明真相。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

針對此案，桃園市教育局今天回應如下：

經查目前資訊，該疑似案件約莫發生於19年前，教育局今日接獲相關資訊後，立即派員到該園了解，並與當事人聯繫，請其提供進一步事證，也於當日召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議決議受理，將聘請外聘專家學者組成調查小組，儘速完成調查。

教育局強調，如經查屬實，則提報性騷擾防治委員會審議，倘有違反性騷擾防治法則裁處罰鍰，並提請認定委員會討論認定該員一至四年，或終身不得於幼兒園服務，絕不寬貸。即便時間已久遠，教育局仍將全力、嚴正、迅速處理，毋枉毋縱。

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