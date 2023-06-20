南投狼師「把國小當後宮」卻一路高升校長　監院申請自動調查

▲蔡培慧陪同性騷受害者召開記者會。（圖／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

南投縣日前爆出一名現任職於小學的劉姓校長，在擔任教師時期對多位國小女童伸出狼爪，據了解，受害者多達數十位，期間雖投訴過，但校長也僅受到轉校處理，監察院20日表示，據聞劉員之行為，早已於2015年在網路上傳開，南投縣府是否掌握或曾受理相關案件？處理程序是否符合相關法令規定？監委葉大華、王麗珍、張菊芳申請調查。

日前爆出南投某國小校長，擔任教師期間長期性騷多位女童，宛如台版「熔爐案」，受害者在立委蔡培慧陪同下召開記者會，2位受害者控訴長年遭到該師性騷擾，摸大腿、強吻甚至在學校大開後宮，同時找多位女童做「女友」，據了解，受害者多達數十位，期間向校方反應、投訴也僅轉校處理。全案經民意代表揭發後，南投地檢署已簽分他案偵辦，並責成縣警局調查該校長是否涉及刑事責任。

監察院表示，據報導，南投縣某國小劉姓校長（下稱劉員），前於擔任國小老師時，疑利用個別接送、家教、課輔等機會，藉權勢對女學生進行性騷擾或性猥褻，受害女學生求助疑被吃案，劉員未被阻止卻一路高升任校長。

近日有受害女學生出面揭發此事，並稱有多名女學生受害，監院指出，究相關實情為何，監察委員葉大華、王麗珍、張菊芳甚表重視，已申請自動調查。

監委指出，據聞劉員之行為，早已於2015年在網路上傳開，究劉員任職於四間國小期間，是否曾接獲相關投訴？南投縣政府相關單位是否掌握或曾受理相關案件？處理結果為何？處理程序是否符合相關法令規定？均有深入調查之必要。