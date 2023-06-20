同舟共渡粽香暖心　黃偉哲送暖街友慶端午

▲「台南市2023年「同舟共渡粽香暖心」街友慶端午活動」，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下到場關懷街友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局與慈聯基金會，20日結合台灣武廟志工協會，舉辦2023年「同舟共渡粽香暖心」街友慶端午活動」，市長黃偉哲在社會局盧禹璁局長陪同下到場關懷街友，財團法人高雄市慈聯社會福利基金會蔡嘉賓董事長、台灣武廟志工協會劉貞秀理事長親自到場，與街友同歡並發放粽子、精緻餐點、飲品及乾糧。

黃偉哲市長表示，街友輔導工作需要包括社政、民政、警政、衛政等單位協力，也請社會局持續調查與關懷，全力協助有意願重建生活的街友，取得必要的安置、就業等資源。市府也提供行動沐浴車服務，在水萍塭公園、台南公園、新化運動公園、市立圖書館停車場等地，以行動沐浴車提供街友沐浴、更換衣物、保持儀容整潔；每年辦理街友尾牙、端午節、中秋節等年節活動，讓街友感受社會關懷。

社會局盧禹璁局長指出，台南市目前列冊街友有228人，平日由社會局社工及街友生活重建中心提供關懷服務，針對有就業意願、願意回歸正常生活軌道的街友，提供個別化服務，目前輔導已就業人數85人。未來市府也將持續開發多元的街友就業服務、加強與民間單位合作、協助低年齡層街友就業、返鄉等。

本次活動現場也特別呈現2023年的街友培力作品成果展，其中有街友包水餃、園藝訓練的盆栽、繪畫課程的油畫作品、烘培課程、除標籤化的倡議活動等成果展。現場包水餃的阿惠媽媽因家庭因素，長期於街頭留宿，社工員自2019年開始提供服務，期間多次輔導及媒合阿惠就業，卻始終不順利。2023年初街友中心辦理包水餃活動，意外發現阿惠包的水餃餡料飽滿又實在，大家才發現原來阿惠曾在眷村學抱過道地的水餃，在社工不斷鼓勵下，阿惠決定包水餃販售，帶著大家參與她記憶裡的懷念好滋味，在多次試吃及調整口味下，6月初在街友中心的協助下已開始進行試賣接單，吃過的人都讚不絕口，有意訂購者可洽慈聯社會福利基金會 06-2917759劉社工瞭解。

民眾如發現有緊急保護之需，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將視民眾之困難及需求啟動服務措施。