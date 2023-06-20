暑假旺季超前部署　南消七大隊攜手煙波大飯店台南館辦企業防災

▲台南市消防局第七大隊，20日於煙波大飯店台南館，辦理企業自主防災應變演練，強化飯店員工防災意識與應變作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應暑假旅遊旺季即將到來，為確保台南市民有安心的旅遊環境，並增進旅宿業災害應變與災後復原的能力，台南市消防局第七大隊，20日於煙波大飯店台南館，辦理企業自主防災應變演練，強化飯店員工防災意識與應變作為。

這次演練假定飯店10樓客房起火，由飯店啟動自衛消防編組初期應變、疏散住房民眾並與消防隊進行資訊交接；另因高樓層建築有通訊不良及抵達困難之風險，消防人員亦透過運用「無線電同頻中繼台」及場所「緊急昇降機」，解決高層建築物訊號不良問題，並使救災人員能快速抵達高樓層救災。

煙波大飯店台南館館長趙霈淳表示，透過演練可讓員工加深防災觀念，並瞭解災害發生時的應變和聯繫要點，每個動作都能夠降低災害的損失。這次的企業防災演練，從災害的預防到救援的練習，在消防局全力的指導與協助下實際模擬演練，讓員工們實質為飯店安全盡一份力。

第七大隊大隊長石家源表示，煙波大飯店台南館是台南相當知名的飯店，本次以兵棋推演及實兵演練提升企業防災能力，感謝館方全力配合企業防災，希望藉由本次演練能讓館方熟練火災應變的各項流程，且目前已進入防汛期及颱風好發季節，消防局陸續推動各實體賣場及網路平臺設置「防颱專區」，方便民眾備置防災用品。

消防局局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的大力支持下，持續充實消防人力及救災裝備器材，未來將持續精進消防人員救災能力，守護大台南市民生命財產安全，消防局政風室強調任何企業與公部門交流時堅持廉潔，杜絕任何貪腐情事，公事上皆依相關法規辦理，秉持正直誠信、公私協力強化落實職場安全。