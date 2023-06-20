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台南正副議長賄選案開庭　邱莉莉要求剛除通訊譯文「關鍵2字」　

▲台南正副議長賄選案20日台南地院召開第3次準備程序庭，合議庭傳喚邱莉莉、林士傑、郭再欽及黃怡萍等被告出庭，勘驗釐清相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南正副議長賄選案，台南地院20日召開第3次準備程序庭，合議庭傳喚邱莉莉、林士傑、郭再欽及黃怡萍等被告出庭，勘驗釐清相關證物。（圖／示意圖，記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南正副議長賄選案，台南地院20日召開第3次準備程序庭，合議庭傳喚邱莉莉、林士傑、郭再欽及黃怡萍等被告出庭，就檢辯雙方聲請，進行偵訊光碟、通訊監察譯文、聲押筆錄等勘驗，逐一核實釐清。

法庭上進行勘驗偵訊光碟內容與筆錄所載是否相符，因偵訊證物涉及犯罪嫌疑之認定，過程幾乎字字斟酌。台南市議長邱莉莉，為證明自己並沒有檢方指控之賄選情節，聲請勘驗她與郭再欽的電話通話音檔。

郭再欽與邱莉莉的通話音檔中，郭再欽以台語提及，「他說他用3000萬元、我看我們籌上億的、多出3000萬元...」，當庭再三勘驗通話內容後，邱莉莉強調她並未說過「我們」及「籌上億」等言，並解釋該內容係指上屆正副議長選舉時，與她搭配參選副議長失利的議員郭清華，與此次正副議長選舉毫無關係，這段話卻被解讀成，她這次要拿下議長寶座得要「籌上億」。

針對通訊譯文記載「我們不只籌幾億的」這句話，邱莉莉當庭表示反對，她要求將「我們」2字拿掉，因為那句「我們」的台語，應是「不止」，法官諭知再聽1次，發現果然沒有「我們」這2個字。

林士傑及其辯護律師蔡淑文，針對方一峰到底有沒有被林士傑恐嚇，以及林士傑透過黃怡萍約方一峰到廂型車上談話，並要求方一峰「投邱莉莉或投自己」時，方一峰有無「心生畏懼」。蔡淑文一再主張，方一峰在第1次準備程序庭，即已陳述「不害怕」，但檢調製作的筆錄，係採「誘導方式」，讓方一峰回答「會害怕」，故不能據此認定林士傑有罪。

為舉證林士傑未恐嚇方一峰，所以方一峰並無「心生畏懼」，林士傑及其律師蔡淑文當庭聲請函詢台南市警佳里分局，釐清係奉何人指示前往議會查處？佳里分局係派何名警員前往查處？情形為何？有無做成書面紀錄？在查處後，於2022年12月22日晚上9時，在台17線攔查林士傑，並帶往佳里分局等候製作筆錄，是否為查處後之結果？

惟對律師蔡淑文所提聲請，法官當庭質疑蔡之動機，認為蔡之聲請並不能證明林士傑沒有恐嚇方一峰，也無法證明方一峰沒有「心生畏懼」之情，因而當庭駁回聲請。據了解，本案目前仍在準備程序庭，需待檢辯相關事證勘驗釐清後，才會進入庭訊階段。

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