im.B吸金案第二波拍賣來了！愛馬仕、LV還有名家雕塑品

▲台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B25億吸金案，本月26日將第二波拍賣主嫌曾國緯犯罪所得愛馬仕等名品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦不動產借貸媒合平台im.B25億吸金案，執行署士林分署在檢方囑託下，16日舉行首波拍賣144支紅酒，拍得260多萬。第二波拍賣將於本月26日上午登場，此次品項多樣，如愛馬仕、LV甚至連知名雕塑名家的藝術品都有，無論是想增值收藏、喜好名牌精品或是名家藝術品的朋友們，不妨走一趟。

士林分署指出，第二波查扣變價物件為三得利威士忌(響17年)2支、三得利威士忌(響30年)11支、山崎威士忌(25年)7支、白蘭地(路易13年)1支、愛馬仕皮帶10條、愛馬仕盤1只、LV皮帶3條、茶海5個、茶壺3個、茶杯6個、雕塑藝術品3件及聚寶盆1件，總計53件，分成47標拍賣。

▲第二波拍賣有更多品項供民眾參考。（圖／記者黃宥寧翻攝）

其中3件雕塑藝術品更是雕塑名家高孝午近期《再生》雕塑系列用「再生喚醒最初的自然」之作品，即「再生-鹿」及「再生-蝴蝶」。士林分署為吸引喜愛精品、藝術品的朋友們都能有準備地踴躍參與這場「im Buying拍賣會」，無論是想增值收藏、喜好名牌精品或是名家藝術品的朋友們，不妨也走一趟鑑賞會及當天的拍賣會，關於拍賣詳細內容及條件請詳閱士林分署動產拍賣公告，歡迎民眾屆時踴躍到場，共襄盛舉。

士林分署特別提醒，本次「im Buying拍賣會」從6月26日上午9時開放登記，登記截止時間為同日上午9時30分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，9時30分起正式競價拍賣；拍定人須當場以「現金」或以「信用卡刷卡」或「經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票」等方式支付拍定價金，請有興趣參與競標的民眾注意。

