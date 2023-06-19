開庭嗆法警：沒看過流氓喔！　侵占男辯「有鬍鬚的鱸鰻」下場曝　

▲王姓男子因涉侵占案到士林地檢署開偵查庭，期間不滿吳姓法警糾正其開庭態度，竟當場恐嚇「沒看過流氓喔」吳姓法警申告偵辦。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

口無遮攔下場！北市王姓男子因涉侵占手機案赴士林地檢署開偵查庭，期間他接受檢察官訊問時，極為甩態，吳姓法警則糾正其態度，豈料，王男竟當場以「你是沒看過流氓喔」、「你娘ㄟ ，欠扁喔」等語，吳姓法警事後申告。王男辯稱「流氓是有鬍鬚的鱸鰻」否認犯行。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪將他起訴。

起訴指出，王姓男子去年5月間在北投區某處拾獲曾姓民眾遺失的iPhone11手機，佔為己有，甚至用自己的SIＭ卡插入手機內使用，曾姓民眾報警處理，北投分局函送士林地檢署偵辦。

今年2月21日上午，王男前往士林地檢署開偵查庭接受訊問，期間不配合且甩態，站庭戒護的吳姓法警見狀立即糾正其開庭態度，王男目無法紀反嗆「你吵什麼吵、妳娘ㄟ，欠扁喔」、「你是沒看過流氓喔」，吳姓法警認遭威脅，心生畏懼申告。

王男辯稱辯稱是說「有鬍鬚的鱸鰻」完全否認犯行，檢察官根據開庭光碟等，依執行職務公務員施脅迫、侮辱公務員、恐嚇安全罪3罪起訴，建請法院從一重論處；至於，王男涉侵占罪，因他多次狡辯否認，嚴重浪費司法資源調查，也遭求處重刑。