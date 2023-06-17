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社會 社會焦點 保障人權

打詐行動再升級！　警銀合作共築金融防護網...治安金融雙贏

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲（左起）信義分局長陳炯志、刑事局局長李西河、華南銀行總經理黃俊智、華南銀行副總經理張炳輝、華南銀行經理曹竣恒 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

撕詐騙王國標籤！據警政署統計，去年詐騙財損前3名，分別為「假投資」、「假檢警」及「解除分期付款」占全般詐欺案件近70%，為激發全民共同反詐警覺心，華南銀行率先配合「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐騙宣導」活動，藉由警銀合作契機向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方法，即時防堵詐欺犯罪發生。

刑事局指出，詐騙手法不斷推陳出新，近日行政院通過推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」的「三減」策略，減少詐騙被害發生。其中金融機構在防制詐騙方面扮演極其重要角色，經由金融機構從業人員的用心、機警及關懷，即時發現詐騙並攔阻被害。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為激發全民共同反詐警覺心，華南銀行率先配合「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐騙宣導」活動，藉由警銀合作契機向民眾宣導各類詐騙案例及防詐方法；更參與警政署與金融機構合作之「鷹眼識詐聯盟」，透過AI預警模組，分析異常交易態樣，提早發現民眾交易行為是否遭詐，即時防堵詐欺犯罪發生。

刑事局強調，打擊詐欺犯罪為政府當前重要工作目標，金融機構為防制金融犯罪為重要的一環，刑事局局長李西河對於華南銀行舉辦反詐騙宣導活動及運用科技精準防堵金融犯罪，表達感謝，希望藉由此次宣導活動，能激勵更多金融機構與各地警察機關前往全國368個鄉鎮市區進行防制詐騙宣導活動，提升民眾識詐知能，共同建造金融防護網，進而創造治安及金融雙贏局面。

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