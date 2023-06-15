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社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北汐止童驗出三級毒品　殘留量高...士檢主動出手了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團）

▲有名媽咪網友在臉書社團指出，自己孩子在學校「有吃藥藥」。（圖／翻攝自Facebook／內湖&松山&南港&汐止 集團）

記者黃宥寧／台北報導

新北市板橋某連鎖幼兒園發生幼兒遭餵藥事件，數名學童體內驗出「巴比妥」、「苯二氮平類」等藥物反應，對此有名汐止家長在臉書社團裡發文，說孩子提到「有吃藥藥」，檢驗後竟驗出微量安眠藥成份中屬三級毒品的「苯二氮平（BZD）」，更呼籲家長盡快帶去檢驗。對此，轄區士林地檢署火速表示，已指派檢察官了解釐清中。

有名網友在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」中分享，當晚詢問小孩在校有沒有吃飯，結果小孩卻無意間說出「有吃藥藥」，且明確說出其他兩位用藥孩童的名字及前後順序。雖然學校提供單一監視器畫面，確認當時沒有所謂「吃藥藥」，但後來的檢驗結果讓她無法信任。

接著無奈說，因沒有其他家長的聯繫方式，只能終止學校對她小孩繼續用藥的可能，校方打算怎麼處理並不清楚，但明確感受到不讓其他家長產生疑慮。她也表示，當天調閱監視器畫面查看的時間剛好是下午時段，學校主管表示晚點是下課時間擔心影響動線，所以把她指引到另一間小空間裡，並說明該校調閱監視器沒有大家想像的容易，才僅提供單一鏡頭給她看，「請問身為家長能不起疑？」

接著擔心透露說，雖然小孩就讀幼幼班近一年並沒有什麼異常，「但我的孩子確實被檢驗出微量安眠藥成份，試問哪個家長不擔心？檢驗的出來代表是長期服用，往後對小孩有什麼影響及副作用誰知道？」呼籲其他家長盡快帶去檢驗，她現在最擔憂就是正在就讀同所幼兒園的同學。

對此，轄區士林地檢署表示，目前先請婦幼保護專組主任檢察官負責聯繫，蒐集相關證據，盡速釐清案情。

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