男沉迷線上遊戲　手機「疊疊樂」偷錄超商點數卡序號　下場慘了

▲黃男盜用點數卡遭警方持拘票逮捕。（圖／台中市刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓男子沉迷線上遊戲，涉嫌於4月間陸續在台中多地超商，詐騙5000至10000點面額的點數卡，他利用手機錄影功能，竊錄點數單據，同時將另一隻手機疊在上方遮住螢幕，避免露出馬腳，最後從攝錄的單據截取序號及密碼，儲值到線上遊戲使用。黃男詐騙金額約6萬元，台中市刑大獲報循線將其逮捕，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，複訊後裁定3萬元交保。

警方表示，黃男（35歲）今年4月底在台中市大里區、東區、太平區、南屯區等超商及百貨商行，詐騙MyCard點數卡，並假借信用卡付款失敗或提領現金等理由離開，當店員要註銷點數卡時，才驚覺卡片序號已遭黃用掉，立即向警方報案。

台中市刑大科偵隊統整情資，報請台中地檢署檢察官旻諺指揮偵辦，經查，黃男進入店家之前，就開啟手機錄影功能，並將另一隻手機疊在上方，將螢幕蓋住，趁店員不注意時，將手機朝向列印單據進行側錄，隨後假藉理由離開，再從錄影畫面取得序號、密碼，儲值到線上遊戲，一週就到手約6萬元，警方上月16日持搜索票及拘票，在西屯區將他逮捕到案。

▲黃男盜取點數卡序號、密碼，儲值到線上遊戲使用。（圖／台中市刑大提供）

台中市警局呼籲，店家販售具有序號及密碼的商品，必須當場結清款項，如果無法完成付款時，應立刻註銷單據，並留意顧客有無異常行為，避免遭到不肖歹徒盜用，平白遭受損失，如有發現可疑情事時，可撥打「110」報案電話或向警方提供情報。