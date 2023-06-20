黃子佼「2個超頂優點」難以取代　網點頭：日韓藝人指名找他

▲黃子佼坦承有性騷擾舉動。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

黃子佼「性騷擾黑歷史」被攤在陽光下，打滾多年良好形象重挫，滿手代言與主持棒一一喊卡，5檔節目動向也不明朗，估計1個月損失好幾百萬。正因為黃子佼談吐幽默、主持反應快，且富有音樂知識，讓鄉民不禁拋問「有人能完全取代黃子佼的工作嗎？」

一名網友在PTT表示，時常看新聞時，都會發現黃子佼的主持身影，除了一般節目主持之外，他的工作範疇相當廣泛，包括藝人簽唱會、發表會、大型活動主持、廠商商演活動、發表活動主持等，根本「多到數不完！」

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不料黃子佼一夕間形象破滅，短時間勢必看不到他主持活動了，因此讓原PO好奇「目前誰有辦法，能直接接軌他所有的主持工作呢？」

文章曝光後，不少網友直言難以取代，「反應口條&音樂知識含量，兩者兼具目前無人」、「臨場反應就找不到人了」、「想不到誰，其他主持都不是這種風格，低級搞笑的比較多」、「他不容易被取代」、「就主持來說，他算很稱職啦」、「事先會做功課又大牌的主持人其實沒幾個」、「看過他現場錄節目，口條跟反應都超級好」、「黃（子佼）有個大優點就是得體，所以精品活動和外國明星來，這種不適合腥羶色，又要流利台風，就只能找他」、「很多日韓藝人來台，黃（子佼）是唯一指定的主持人」。

不過也有人認為，「沒有不能取代的，趁機培養拉新人也好，網路看多了其實滿多人都很強，真的缺乏舞台發揮」、「沒有什麼工作不能取代的，頂多風格不同」。因此最多網友點名「LuLu啊」，其他像是「黃豪平可以」、「黃宣」、「丹尼斯、阿ken」、「黃大謙、阿滴、九妹、阿翰這些都是新一代」。

▼面對黃子佼風波，Lulu喊話「多一點關懷，多一點良善」。（圖／翻攝自臉書）

