台中議員國道6車連環撞　BMW引擎蓋「瞬間隆起像折紙」驚悚畫面曝

記者白珈陽／台中報導

國道1號南下豐原段20日上午發生一起6車連環撞，其中1輛黑色BMW轎車的駕駛為市議員陳清龍，稍早行車紀錄器曝光，陳清龍車輛靜止時，突遭後方車追撞，緊接著陳的車再撞上前方小貨車，造成引擎蓋瞬間隆起變形、車頭嚴重毀損，所幸人平安無事。本起車禍造成1輛大客車、3輛小客車、2輛小貨車車損，2人輕傷送往醫院救治，幸無生命危險。

陳清龍透過錄音檔表示，車禍地點位於國道1號南下169.5公里處，時間為20日上午10時許，他當時要從豐原服務處至台中市議會開會，遇上這起車禍，總共有6車追撞，還好他們都是處於靜止狀態被撞，基本上乘客、駕駛都平安。

▲中市議員陳清龍遇國道連環撞，車輛毀損嚴重，幸人平安無事。（圖／陳清龍服務處提供）

陳清龍服務處釋出其車輛案發時的行車紀錄器影像，陳清龍當時處於靜止狀態，前方停著一部小貨車，突然有車輛從後方追撞，他往前推撞小貨車，引擎蓋瞬間隆起，隨後又被往前推行數公尺。

國道警察調查，本案為1輛大客車、2輛貨車、3輛小客車連環車禍，共有19名駕駛、乘客，其中2人受輕傷送往中港澄清醫院救治，無大礙。案發時事故造成國道回堵約2公里，現場於上午11時15分排除。

▲▼陳清龍車輛遭後車追撞，隨即撞上前方小貨車，引擎蓋隆起變形。（圖／陳清龍服務處提供）