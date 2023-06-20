　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

緬甸蟒趴趴走「攻擊雞舍」！他氣喊：吞了我5隻小雞　農林科回應

記者林名揚、戴若涵／金門報導

近期天氣炎熱，金門頻傳2、3公尺長的緬甸蟒出沒海邊、大馬路上，甚至不時傳出攻擊雞舍、小羊的事件，讓居民苦不堪言。金湖鎮瓊林村一處雞舍20日上午又見蛇，蔡姓雞舍主人透露，近一個月內已經捕獲4條蛇了。

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣金湖鎮芎林村環島北路一間雞舍，20日上午8時許遭蟒蛇入侵，蔡姓主人要前往餵雞時驚見，一條長2公尺的蟒蛇竟闖入雞舍內，被他用來抓住禽類的圍網給困住，不斷掙扎無法脫困，無奈表示，這已是一個月內捕獲的第4條蛇了，讓人苦不堪言又心驚驚。

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

也有民眾在臉書上PO文，並附上一張蟒蛇入侵「盤據於雞舍牆角上」的照片，氣喊蟒蛇吞了他5隻小雞。對此，金門縣政府建設處農林科李姿為科長表示，最近蟒蛇出入頻繁可能是天氣炎熱才爬出。

李姿為指出，金門成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是田間農作物的好幫手。近年通報資料顯示，民眾通報發現蟒蛇區域多位於雞寮及社區髒亂點，都是老鼠經常出沒區域，只要注意居家環境衛生，可以大幅減少蟒蛇入侵民宅機會。

李姿為提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款。同時呼籲，民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕，以免觸法。

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

台中議員國道6車連環撞　BMW引擎蓋「瞬間隆起像折紙」驚悚畫面曝

小貨車駕駛慘了！台65線高架追撞3台BMW　維修費破百萬

公墓遷葬出租種電！彰化村民擔憂苗木不保　怒轟公所官商勾結

高雄男開車往梨山疑高山症呼吸困難　暖警緊急提供氧氣瓶救命

遠洋漁船公海喋血！漁工雙刀剁爛同僚臉奪命　被關儲藏室48天落網

快訊／國1南向高架追撞事故！小貨車翻覆佔2線道　車流回堵6km

紅牌重機北宜自摔噴飛對向　撞BMW「車斷成2截」...3人送醫

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的　感情糾紛多次陳情

緬甸蟒趴趴走「攻擊雞舍」！他氣喊：吞了我5隻小雞　農林科回應

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

台中議員國道6車連環撞　BMW引擎蓋「瞬間隆起像折紙」驚悚畫面曝

小貨車駕駛慘了！台65線高架追撞3台BMW　維修費破百萬

公墓遷葬出租種電！彰化村民擔憂苗木不保　怒轟公所官商勾結

高雄男開車往梨山疑高山症呼吸困難　暖警緊急提供氧氣瓶救命

遠洋漁船公海喋血！漁工雙刀剁爛同僚臉奪命　被關儲藏室48天落網

快訊／國1南向高架追撞事故！小貨車翻覆佔2線道　車流回堵6km

紅牌重機北宜自摔噴飛對向　撞BMW「車斷成2截」...3人送醫

消防局遭噴漆Me too！分隊長兒子前女友幹的　感情糾紛多次陳情

緬甸蟒趴趴走「攻擊雞舍」！他氣喊：吞了我5隻小雞　農林科回應

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果！

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

屏東女當街遭「扯髮拖行」！沿路尖叫大喊：救人喔　民眾嚇壞報警

社會熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

買1個月BMW撞毀！中市議員曝愛車慘照

黃金博物館失竊　4.2億大金磚真假堪憂

即／台南永康墜樓命案　女子臟器外露慘亡

黃金博物館330件物品消失　作假手法曝

浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸

最美議員遇Me too　無奈爆：性騷是日常

黃子佼認拍裸照　律師曝「最重刑期」

快訊／台南安平驚現天坑！大車陷入傾斜45度卡死

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝

蘭潭死亡車禍！男飆撞護欄慘死　酒測值竟達0.92

獨／台中女騎士遭大貨車輾腹慘死

即／台中市府紅衣女作勢9樓跳下！目擊者及時拉回

更多熱門

相關新聞

男循「蜈蚣出土路」攀太武山　迷途受困驚恐求救

男循「蜈蚣出土路」攀太武山　迷途受困驚恐求救

金門縣消防局18日晚間7時27分許接獲民眾報案，表示當天下午循蜈蚣出土路線攀登太武山，但因不熟悉當地環境，在山區迷失方向，見夜色漸深，只好向消防局求救。警消獲報後立即出動救援小組，在短短40分鐘後順利協助受困民眾下山。

金門男自撞燈桿！車內驚見「大陸零嘴山」

金門男自撞燈桿！車內驚見「大陸零嘴山」

不認為政府阻撓參與海論 陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

不認為政府阻撓參與海論 陳玉珍喊話陸委會：要對自己有信心

陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

陸未開台灣自由行　邱太三：一個銅板敲不響

金門男自撞水庫護欄受傷　車頭全毀

金門男自撞水庫護欄受傷　車頭全毀

關鍵字：

金門緬甸蟒雞舍小雞農林科

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面