緬甸蟒趴趴走「攻擊雞舍」！他氣喊：吞了我5隻小雞　農林科回應

記者林名揚、戴若涵／金門報導

近期天氣炎熱，金門頻傳2、3公尺長的緬甸蟒出沒海邊、大馬路上，甚至不時傳出攻擊雞舍、小羊的事件，讓居民苦不堪言。金湖鎮瓊林村一處雞舍20日上午又見蛇，蔡姓雞舍主人透露，近一個月內已經捕獲4條蛇了。

▲金門緬甸蟒出沒，雞舍主人苦不堪言。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣金湖鎮芎林村環島北路一間雞舍，20日上午8時許遭蟒蛇入侵，蔡姓主人要前往餵雞時驚見，一條長2公尺的蟒蛇竟闖入雞舍內，被他用來抓住禽類的圍網給困住，不斷掙扎無法脫困，無奈表示，這已是一個月內捕獲的第4條蛇了，讓人苦不堪言又心驚驚。

也有民眾在臉書上PO文，並附上一張蟒蛇入侵「盤據於雞舍牆角上」的照片，氣喊蟒蛇吞了他5隻小雞。對此，金門縣政府建設處農林科李姿為科長表示，最近蟒蛇出入頻繁可能是天氣炎熱才爬出。

李姿為指出，金門成蟒不超過120隻，每隻每年至少需進食約250隻鼠類，不僅具生態平衡功能，更是田間農作物的好幫手。近年通報資料顯示，民眾通報發現蟒蛇區域多位於雞寮及社區髒亂點，都是老鼠經常出沒區域，只要注意居家環境衛生，可以大幅減少蟒蛇入侵民宅機會。

李姿為提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款。同時呼籲，民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕，以免觸法。