首例！詐團仿刑事局反詐活動騙帳密　上市科技公司人員發現了

▲刑事局首次遭詐團冒用，警方發布預警告知民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

詐騙集團真的太厲害，有科技公司職員日前發現，詐團冒用「內政部警政署刑事警察局」名義、仿冒警政署、刑事局發起全民反詐騙、藝起發生活動海報設計，誤導民眾錯認是警方官方活動，可能在網頁填寫帳號等個資導致帳密外洩，並收到假官方訊息詐騙民眾得獎，要求預付現金及購買遊戲點數。

刑事局指出，6月19日接獲某上市科技公司溫姓職員檢舉後，分析發現詐團盜取警政署、刑事局名義，仿冒警官方海報，透過假臉書粉專發送簡訊，並鎖定參加活動民眾通知領獎，歹徒後續要求民眾購買MyCard並交付帳號密碼，以繳納稅金，若民眾相信將可能造成財產損失。

刑事局提醒，警方辦理活動會透過官方管道發布，如臉書粉絲專頁、官方網站、官方LINE帳號，若請民眾透過不明來源接收相關活動資訊，請不要任意點擊連結以免受騙，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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