全國刑案鑑識楷模出爐！狠殺台南雙警　兇手身分是他採獲關鍵跡證

▲刑事局鑑識科警務正石豐榮獲選年度刑事鑑識楷模。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署辦今年第16屆全國刑事鑑識楷模甄選結果出爐！全台各警察機關推薦38位候選人中，擇優遴選8名全國刑事鑑識楷模，當選名單包含：刑事局指紋科警務正石豐榮、新北市警局警務正蔡寶宸、台南市警局警務員賴建璋、桃園市警局巡官陳薏如、竹市警局巡官葉雅玲、北市警局偵查佐陳元耀、中市警局偵查佐王逸維、高市警局偵查佐謝中岳，這些刑案現場的鑑識楷模警政署將於6月份署務會報公開表揚。

從事指紋鑑定工作逾16年的刑事局鑑識中心警務正石豐榮，2022年參與包含「北市銘傳大學馬籍女大生命案」及「新竹縣全家超商強盜案」迅速鎖定犯嫌指紋提供破案線索。

新北警局警務正蔡寶宸，辦理失蹤人口家屬採樣工作績效優異，並以DNA協尋多起失蹤人口榮獲第4屆政府服務獎肯定，近年陸續負多起擄人勒贖、強盜案、永和大排分屍案等重大案件DNA鑑定，精準提供破案線索。

南市警局警務員賴建璋，到場鑑識震驚社會台南雙警命案，採獲關鍵跡證因而迅速掌握犯嫌身分對案件偵破功不可沒；桃市警局巡官陳薏如，在桃園高鐵站跨國雙屍命案中、順利採證將王嫌等3人繩之以法。

新竹市警局巡官葉雅玲，致力新興毒品尿液檢驗方法開發，共計發表6項研究，成果刊登SCIE國際藥毒物分析重要期刊；北市警局偵查佐陳元耀，勘察多起強盜、殺人等重大案件，均採獲重要跡證成破案線索，榮獲北市警局2022年上半年識績效評比第1名。

另外台中警局偵查佐王逸維，勘察校園強制猥褻、強盜案及重大命案殺害案均採獲重要跡證，成為破案關鍵；高市警局偵查佐謝中岳，則因勘查「新光碼頭槍擊案」等案鑑識採取重要跡證，有效釐清案情。以上人員傑出表現獲選全國刑事鑑識楷模。

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