精進員警執勤方案也要2.0　政院核定2.7億購買先進應勤裝備

▲警政署長黃明昭於警察節前夕慰問台南市警察局殉職員警曹瑞傑家屬，並編列預算提升警用裝備。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中壢健美教練超商買不到想吃口味的雞胸肉，當下抓狂攻擊打傷員警，用遭制服後被警持甩棍爆打引發批評執法過當。為完善員警執勤安全及臨場應變能力，警政署以「政府當警察後盾，警察為治安打拼」為核心，藉由修法完善員警執法制度，並透過「強化員警教育訓練」、「充實員警攜行裝備」2大策略，達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標，經行政院核定「精進員警執勤安全方案2.0」，未來將全面提升執勤安全。

警政署表示，警察執法環境充滿挑戰，政府將持續改善警察執法制度、教育訓練及裝備，讓員警在必要時可以安心使用警械，維護執法的尊嚴和人身安全，進而守護民眾安全，警政署長黃明昭也在警察節前夕到台南探視殉職警員曹瑞傑家屬。

警政署說明，為使員警能即時判斷「安心、正確」使用槍械，2022年通過「警械使用條例」放寬警械使用範圍，也明定4種員警使用槍械射擊情境，規範調查小組設置及國家賠償範圍，有效保障員警在維護治安時使用警械的正當性。

警政署說，現行員警因公涉訟延聘律師費用均會補助，另設有「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟同仁在訴訟期間法律諮詢及經費補助，以補公務預算不足，消弭員警使用警械之疑慮。

在強化員警教育訓練方面，警政署將「建立安全執勤觀念」及「精進員警執勤技能」2方面著手，並持續加強員警體能訓練。警政署指出，從2020年起警政署斥2億160萬元新台幣陸續在全台建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」。

警政署更編列4505萬元導入「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，並將規劃建置長槍靶場2處、手槍靶場3處實彈射擊靶場，期能透過情境模擬、系統化射擊訓練結合，強化執勤安全意識及射擊技能。並藉由國內外員警遭攻擊、突襲或執勤傷亡案例，加強同仁面對執勤對象不同威脅等級之因應方式，提升危機應處能力，確保員警安全。

警政署也積極爭取行政院核定2億7仟餘萬元預算，檢討更新警員應勤裝備，為讓警員能勇於使用警械，近年將陸續規劃汰換、購置非致命性武器，如警棍、防護型噴霧器、電擊槍，並預計增購戰術背心、臂盾及防割手套等裝備，提供員警視現場狀況，提升武力層級，有效應對各類突發治安狀況，並透過各項裝備的交互運用，為員警創造更有利且安全的執法空間，確保民眾及員警自身安全。

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