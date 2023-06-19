　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

▲高雄市正妹女警蔡玉貝代言這次徵求反詐騙短視頻活動宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

▲高雄市正妹女警蔡玉貝代言這次徵求反詐騙短視頻活動宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為強化民眾反詐意識、提升全民識詐能力，警政署將舉行「全民齊反詐 投稿拿獎金」活動，公開徵求反詐宣導短影音，以創新宣導手法，並利用短影音傳遞快速、普及特點，希望提升防詐宣導力度、密度。將「識詐」能力扎根至基層各角落，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。

警政署說明：本次徵稿活動為鼓勵全民踴躍投稿，首獎提供價值新台幣3萬元、第2名2萬元、第3名1萬元禮券等講力，投稿者均獲得精美禮物，活動由高雄市警局正妹女警蔡玉貝代言徵稿活動，活動自即日起至7月10日止，希望各界踴躍投稿齊心反詐！

警政署指出，詐騙手法不斷推陳出新，歸納最新的「高發詐欺6大手法」包括假網購、假投資、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成；本次的徵稿活動即聚焦打擊這常見的詐騙六大手法，希望能夠運用短影音傳遞即時性、全面性的特點，喚起全民防詐知能，全面提升識詐能力。

【其他新聞】

►獨／美商富淳驚爆領導狠坑下線！百人被騙2040萬　公司急補破網

►獨／富淳領導坑詐2招曝！拖妻子和小三下水　連中風身障也沒放過

2人已報案！RISU社團外流私密片　「台版9號房」警擴大偵辦

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
演藝圈MeToo連環爆！哪位藝人翻車「最讓人崩潰」　眾人押寶
黑男拍片「從不碰辣妹來賓」　女友揭內幕掛保證
黃子佼認1天要3次！網稱「打手槍害禿頭」　泌尿醫說話了
迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣
黃子佼出事又牽扯大小S！　陸網急Call汪小菲
快訊／NONO撇性騷！　爆料女模再發聲：歡迎提告
學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜回應了
黃子佼首露禿頭！　醫揭「真正掉髮」關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金瓜石黃金博物館爆57件失竊！　館方高層粉飾吃案

正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

超商浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸！3連PO問「這社會怎麼了」

快訊／台南永康墜樓命案！女子臟器外露慘亡　警拉封鎖線調查中

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝　救護人員未讓他平躺原因曝

三峽山區營地帳篷有男屍！捕蟲民眾循臭味嚇壞　遺體腫脹難辨

國小生黃金葛下毒同學...遭控包庇「和家長有交情」　校長回應了

獨／絕命影片！台中女騎士遭大貨車追撞　倒地再輾過當場慘死

新北男女爆衝突！她電話撂2人衝現場助陣　狂噴辣椒水這下慘了

聯結車國道奪2命！司機遭包圍幹譙險被毆　認了「不小心撞到」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

買滷味被老闆誤認外國人　越南腔回：27年沒離開過

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

金瓜石黃金博物館爆57件失竊！　館方高層粉飾吃案

正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

超商浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸！3連PO問「這社會怎麼了」

快訊／台南永康墜樓命案！女子臟器外露慘亡　警拉封鎖線調查中

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝　救護人員未讓他平躺原因曝

三峽山區營地帳篷有男屍！捕蟲民眾循臭味嚇壞　遺體腫脹難辨

國小生黃金葛下毒同學...遭控包庇「和家長有交情」　校長回應了

獨／絕命影片！台中女騎士遭大貨車追撞　倒地再輾過當場慘死

新北男女爆衝突！她電話撂2人衝現場助陣　狂噴辣椒水這下慘了

聯結車國道奪2命！司機遭包圍幹譙險被毆　認了「不小心撞到」

金瓜石黃金博物館爆57件失竊！　館方高層粉飾吃案

演藝圈MeToo連環爆！哪位藝人翻車「最讓人崩潰」　眾人押寶5人

幼教團體推「不餵藥」行動　高市教育局翻法條：用藥屬教保服務

美國第1名冰淇淋Ben＆Jerry's　打造「減碳排」牛奶救地球

正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

2023台南國際龍舟錦標賽第2天　競賽登場更勝以往

停車場建設持續前行　新北盼前瞻公允支持

世界難民日：新聞焦點之外的難民困境

謝國樑會晤監察委員蘇麗瓊　基隆成立兒童事務專責機構

「退休準備」年輕化！平均年齡37歲　近6成怕勞保破產

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

社會熱門新聞

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

即／黃子佼「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝

快訊／黃子佼情緒失控　送醫時「意識不清」

少東帶工人準備割草　才下車秒遭死神奪2命

黃子佼自殘「急救2.5hrs」！孟耿如一路陪同堅強現身

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

即／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照　台中地檢署說話了

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

即／台南永康墜樓命案　女子臟器外露慘亡

收11名非法移工包粽子！4.5星肉粽店慘了

3男爬山夜宿帳篷！他慘遭摸臀「抱到天亮」

更多熱門

相關新聞

政院核2.7億預算　購買員警先進應勤裝備

政院核2.7億預算　購買員警先進應勤裝備

中壢健美教練超商買不到想吃口味的雞胸肉，當下抓狂攻擊打傷員警，用遭制服後被警持甩棍爆打引發批評執法過當。為完善員警執勤安全及臨場應變能力，警政署以「政府當警察後盾，警察為治安打拼」為核心，藉由修法完善員警執法制度，並透過「強化員警教育訓練」、「充實員警攜行裝備」2大策略，達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標，經行政院核定「精進員警執勤安全方案2.0」，未來將全面提升執勤安全。

全國防空避難處所93.6％完成稽查　83.4％標示牌已加強材質

全國防空避難處所93.6％完成稽查　83.4％標示牌已加強材質

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

性騷擾止步　斗六正妹女警傳授實用防身術

警政署署長視導台南市警局

警政署署長視導台南市警局

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行見效

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行見效

關鍵字：

警政署高雄市警局正妹女警反詐騙宣導

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

「一線大牌徐姓主持」遭爆深夜進女員工房間！泡溫泉藉機摸大腿

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面