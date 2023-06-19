正妹女警蔡玉貝自拍代言　警署徵反詐騙短影音厚植民眾識詐能力

▲高雄市正妹女警蔡玉貝代言這次徵求反詐騙短視頻活動宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為強化民眾反詐意識、提升全民識詐能力，警政署將舉行「全民齊反詐 投稿拿獎金」活動，公開徵求反詐宣導短影音，以創新宣導手法，並利用短影音傳遞快速、普及特點，希望提升防詐宣導力度、密度。將「識詐」能力扎根至基層各角落，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。

警政署說明：本次徵稿活動為鼓勵全民踴躍投稿，首獎提供價值新台幣3萬元、第2名2萬元、第3名1萬元禮券等講力，投稿者均獲得精美禮物，活動由高雄市警局正妹女警蔡玉貝代言徵稿活動，活動自即日起至7月10日止，希望各界踴躍投稿齊心反詐！

警政署指出，詐騙手法不斷推陳出新，歸納最新的「高發詐欺6大手法」包括假網購、假投資、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰等6大類，占所有詐欺財損逾8成；本次的徵稿活動即聚焦打擊這常見的詐騙六大手法，希望能夠運用短影音傳遞即時性、全面性的特點，喚起全民防詐知能，全面提升識詐能力。

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