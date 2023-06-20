柯文哲吸走侯友宜的票？　黃揚明分析：有些人是策略性給侯警訊

▲侯友宜在近期多份民調中都落居第三。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS最新的總統民調顯示，民眾黨參選人柯文哲首次以33％拔得頭籌，而國民黨參選人仍以23％敬陪末座。對此，媒體人黃揚明19日表示，有些人可能是「策略性」地支持柯文哲，想給侯友宜一個警訊，如果侯友宜這段期間有改變，那下次民調結果應該會比較樂觀。

黃揚明在節目《歷史易起SHOW》中指出，比較TVBS過往的民調，不到一個月的時間，柯文哲增了10％，侯友宜跌了7％，是一個很特別的現象。他分析，從政黨支持度來看，當政黨支持度降低的時候，對候選人就不利，但換個角度看，柯文哲這次個人有33％，但民眾黨的支持度只有15％，柯文哲的支持度是民眾黨的兩倍以上，這代表柯文哲吸收非政黨支持者的能量很強。

黃揚明進而提到，而侯友宜的支持度23％，國民黨支持度20％，代表侯友宜想吸取中間選票的策略沒有奏效。至於為什麼柯文哲為何能吸取這麼多選票，他認為，柯文哲就是吸走厭倦藍綠的力量，既非藍非綠，也能吸走藍綠的選票。

黃揚明表示，過往藍營都以TVBS民調為信心依據，但這次也崩盤，他分析，有些人是「策略性」想修理侯友宜、是「策略性」支持柯文哲，是要給侯友宜一個警訊，提醒他要拴緊螺絲才能往前衝，如果侯友宜改變了，那下次民調出來就會有成長。