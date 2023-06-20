他批侯友宜台大場全靠主持人護航　「看來劉家昌是對的」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日赴台大與學生對談，過程中學生提問兩岸、新北餵藥案、能源、是否辭市長等，但主持人立委陳以信不但幫忙翻譯問題、代答，還酸學生問題「帶刺」，引起討論。民進黨立委賴瑞隆20日評價，確實看到刻意做安排、篩選掉特定學生、安排特定人員訪問，但還是答得不好。立委洪申翰則認為，現場有點火爆，沒看到侯友宜直球對決，看來劉家昌說的是對的。

賴瑞隆表示，侯友宜這段時間的表現確實讓國人看清，事實上並沒有做好準備，特別是政大、台大場，不僅閃躲問題、更問A答B，對國政沒有完整了解，也因為在政大場被問到發現沒料，在台大場確實看到有刻意做一些安排、包含篩選掉特定學生、安排特定人員訪問，但還是答得不好，這也是他為何民調還是落居第三。

賴瑞隆指出，台灣進入民主化後，民眾對候選人看得非常精準，若本身未做好準備、中心思維，很快會在各種訪談中被看到本質，民調自然就會往下滑，「國人認為你根本沒有做好當總統準備」，即便是第二大黨候選人也會被民眾拋棄，這也是侯友宜跟國民黨所遇到最大困難。

賴瑞隆直言，侯友宜長期以來缺乏對國政的了解，又想在擔任市長不到半年就去選總統，就會遇到各方面高度檢視，賴清德為何可以得到民調支持，就是因為歷練非常完整，從醫師、國大代表、立委、立院幹事長、台南市長、行政院長跟副總統，當然人民有一定信心，這也是民調長期居於第一的關鍵原因，台灣總統必須給人民、國際支持。

對於侯友宜在台大表現，洪申翰表示，看起來現場有點火爆，看完以後覺得國民黨沒有招了嗎？只能靠主持人不公平的護航，甚至引起現場學生強烈不滿，沒有辦法看到侯友宜真正直球對決、面對所有挑戰的決心，看來劉家昌說的是對的。

政治色彩極度偏藍的音樂人劉家昌日前痛陳，看完侯友宜在政大跟學生的答辯，才徹底的了解，「他不只是個草包，他草包裡面連一根草都沒有，答非所問到了極點，一派胡言」；台下發問的，是大學生，台上回答的，是個初中生的程度，「你在現場坐得住嗎？」