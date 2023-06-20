高雄不當用苯巴比妥！侯友宜競辦開砲　「2016年就有7年零作為」

▲侯友宜競辦發言人柳采薇、江怡臻召開記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，高雄市近日也展開稽查，清查發現全市2702家醫療單位中，有145家持有苯巴比妥，當中有4名醫生不當使用，遭市府開罰。對此，侯友宜競選工作室召開記者會指出，高雄不只被查出有4間診所不當使用苯巴比妥，2016年陳菊執政時，高雄就被爆出有醫生長年使用苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，但民進黨七年來零作為，只顧造謠恐嚇民眾、打擊政敵，如今迴力鏢卻重傷自己。

侯辦發言人江怡臻指出，新北私幼傳出疑似餵藥後，新北市府立刻積極查處，但在真相未明前，民進黨立刻由賴清德帶頭，結合黨公職、側翼不斷散播新北幼兒遭餵毒，引發家長巨大恐慌，隨著衛福部出面證實汐止私幼案「未檢出」，也打臉一票民進黨人士謠言，但造成的社會撕裂與恐懼，已難彌補。

江怡臻表示，比較新北高兩地查核管制藥品作為，新北已實地查核845家，網路查察226家，種類包括苯巴比妥、鎮靜、安眠、麻醉藥品等類別，且尚無查出違法販售藥品及不法流向，另已組成8大醫院醫療團隊及藥物檢測專家諮詢會議，守護幼童安全；但反觀高雄，僅針對苯巴比妥查了145家，就發現四間診所不當用藥，「請問之前抹黑侯友宜及新北市府的民進黨人士，還有一再護航民進黨的衛福部高官，為何對高雄視而不見？證實民進黨為了選舉，只顧造謠，不在意孩子。」

從小在高雄長大的侯競辦發言人柳采葳透露，高雄被查出不當用藥的診所中，其中一間她小時候也常去，令她非常訝異。柳采葳並表示，新北市衛生局查核845家診所、藥局，目前未有查獲非法販售管制藥品，「高雄市卻率先查出不當用藥」，依照時間順序，在全國關注新北市之際，高雄市政府怕後院起火才趕緊稽查，也就是說，在民進黨傾全黨之力打擊新北市政府及侯友宜時，高雄市才是真正有民眾因不當用藥受害其中。

柳采葳並揭露，2016年陳菊執政高雄時，就有新聞爆出高雄有醫生長年使用苯巴比妥治療嬰兒腸絞痛，代表類似的案例早就發生，「健保署、食藥署還在裝睡嗎？」尤其食藥署上周在記者會上大言不慚表示，「今年已稽核的管制藥品持有機構中，含苯巴比妥藥品在內，均未發現流向異常」，請問食藥署是清查不確實？還是為了袒護民進黨、賴清德所以查出來不敢講？要求食藥署跟衛福部立刻成立專案小組，查明流向，給全民一個交代。