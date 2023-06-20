給侯友宜台大演講「打90分」　曾銘宗曝這缺點扣10分

▲曾銘宗20日在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨晚到台大與學生對談，除拋出個人的「四個堅持」叫陣總統蔡英文外，也回應學生提出的能源、選舉與兩岸等問題。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（20日）替侯友宜昨晚表現打90分，不足的地方是建議侯可更自然一點、多笑一點，但基本上表現非常好。

台大政治系學會與亞太青年協會舉辦「校園總統馬拉松」，侯友宜受邀並於昨晚出席。席間侯友宜被學生問能源、選舉與美中台關係等諸多問題，並在回應對於兩岸的看法時表示，蔡英文曾說四個堅持，那他也要說四個堅持，「中華民國憲法、民主自由、人民福祉、兩岸和平」，蔡英文不敢說，「我敢說，兩岸和平才是關鍵點，要創造兩岸和平穩定」。

曾銘宗20日受訪時，被問對於侯友宜昨晚在台大演講的表現打幾分？曾銘宗說，表現非常好，尤其跟政大比起來，真的進步很多，「我給他打90分」，尤其回答的時候直球對決，很多很敏銳問題也都直球對決，「我給他打90分、90分」；至於10分的部分，是侯可以更自然一點、多笑一點，那個部分扣10分，基本上表現非常好。

曾銘宗也提及，有人講說，為什麼到現在網路還有假訊息，說沒有請台大學生來發問，其實15個裡面有6個是台大學生，希望假訊息不要再傳播。

針對侯友宜提到的四個堅持，曾銘宗說，這部分是國民黨強項，也是侯友宜的強項，「蔡英文真的不敢講，講的都是形容詞，而且都做不到」，蔡政府執政七年多，台海成為世界上最危險的地方，大家有目共睹。

媒體追問，侯友宜兩岸論述夠嗎？曾銘宗回應，「是夠的」，尤其是侯主張是在中華民國憲法框架下；總統就職時宣誓必須遵守中華民國憲法，所以侯的兩岸論述回歸憲法是正確的。

另外，由於近來侯友宜民調落後對手賴清德、柯文哲，昨晚有學生詢問侯若未來一個月依舊「老三」，是否願意婉拒徵召，讓給鴻海創辦人郭台銘？侯則表示「打死不退」。

曾銘宗今也說，「當然選到底」，就像打棒球，現在是一局下半，他相信到最後，「我們很有信心，就是侯友宜、就是侯友宜」。