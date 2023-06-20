演講遭質疑QA不點台大人　侯友宜競辦駁：15人提問在校生佔6位

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨晚受邀到台灣大學與學生座談，但在演講尾聲時，參加活動的學生質疑主持人、立委陳以信都不點台大學生提問；陳急表示，問答都是隨機點人，台下的學生他一個都不認識。侯友宜競選辦公室今（20）日也提出證據表示，5輪提問中，台大學生佔有6位，且台大是多元開放的地方，演講開放校外人士參與，王定宇的指控根本毫無憑據，傷害了台大，也抹煞參與活動同學的主體性。

侯友宜昨天到台大演講，最後QA時間有學生質疑陳以信都未點台大學生發問；立委王定宇也在臉書上表示，「連面對學生，都得要惡補、埋暗樁、搞小手段，來到台大不給『意料之外的台大學生』提問，這樣的人選適合當國家的總統嗎？唯一的強項就是控制言論而已！」

不過，根據侯友宜競辦指出，當晚演講提問學生第一輪為約翰霍普金斯大學、師大附中、台大國發所；第二輪為台大社工系、世新大學、台大國發所；第三輪淡江大學、佛光大學、台大護理系；第四輪台南一中、台大財金系、政大政治；第五輪為三重市民同學、台大國發、文化法律所等人。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻痛批，主辦單位昨天就已清楚表示，只要有報名的同學都會錄取，且每一輪提問都有台大同學，王定宇的指控根本毫無憑據，傷害了台大，也抹煞參與活動同學的主體性，這證明了民進黨就是一個為選舉而造謠的政黨，請王定宇為自己的不實言論向台大及所有參與的同學道歉。

江怡臻表示，台大向來是個多元開放的校園，歡迎所有的同學來台大參與活動、交流，為什麼王定宇要講得臺大辦活動好像只有台大學生可以提問？這不但與台大的校風不符，也傷害到到主辦單位。甚至王定宇貼文中還說，是埋暗樁、搞手段，這完全抹煞了現場同學的主體性，難道在王定宇眼裡，同學都可以被操作？

江怡臻指出，賴清德上次到台大演講，面對同學提問「民進黨對台大有虧欠嗎？」完全不敢正面回應這些年民進黨對台大學術自由及大學自主的傷害，今天王定宇竟再一次用這種言論傷害台大、抹煞同學的主體性，在此強烈要求王定宇為自己的不實言論向台大及所有參與的同學道歉，也請民進黨放過台大。

