藍小雞邀柯文哲站台遭轟無視黨規　他：朱立倫合作就叫高瞻遠矚？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱18日表態將爭取民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨議員站台，遭立委李德維批評別只重自己當選與否的利益，就把國民黨規定拋在腦後。對此，資深媒體人黃暐瀚20日表示，國民黨主席朱立倫早就提出「非綠大聯盟」的主張，「但怎麼黨主席有意合作就叫高瞻遠矚，基層黨員只是想邀請柯文哲站台，就準備黨紀處分？」

黃暐瀚20日表示，選舉就是票多的人贏，想贏就要想辦法讓票變多，但這麼簡單的道理，放到某些「正藍軍」的眼中，卻變成了「漢賊不兩立」的是非題。

他指出，2018年立委選舉，民進黨立委候選人吳思瑤在台北市第一選區（士林北投）拿下了10萬7千票，贏國民黨立委候選人汪志冰約2萬4千票；民進黨立委候選人何志偉在台北市第二選區（士林大同）拿12萬3千票，贏國民黨立委候選人孫大千5萬5千票，差距這麼大，不尋求「外力」怎麼贏？

黃暐瀚再舉，去年九合一大選，民眾黨在第一選區士林北投的市議員候選人「學姊」黃瀞瑩拿下2萬9千票，同選區的民眾黨北市議員候選人陳思宇也有1萬1千票，兩人加起來4萬票。他認為，如果柯文哲帶隊支持張斯綱，他能贏吳思瑤的機會確實不小，可若光是一個「主動邀請柯文哲站台」都要被黨內撻伐，那批評的人怎麼不站出來說一說，有什麼辦法可以讓游淑慧在北市最綠的士林大同區「單贏」民進黨立委參選人王世堅？

黃暐瀚表示，國民黨主席朱立倫早就提出「非綠大聯盟」的主張，可見民眾黨與其黨主席柯文哲的力量，也是朱立倫始終鎖定的合作對象，「但怎麼黨主席有意合作就叫高瞻遠矚，基層黨員只是想邀請柯文哲站台，且在沒有不邀國民黨總統參選人侯友宜或不支持侯友宜的情況下，就準備黨紀處分？」

黃暐瀚質疑，這題已經吵了兩天了，黨中央也不出來明確表態，到底約柯文哲站台是行還是不行？痛批「這是什麼邏輯錯亂的國民黨？莫名其妙！」