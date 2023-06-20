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藍綠白狂問《選罷法》排黑違憲？　大法官被提名人：可細緻討論

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委蔡培慧詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲大法官被提名人蔡彩貞（左）、朱富美（右）接受立委詢問。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院上月三讀通過攸關排黑的《公職人員選舉罷免法》修法，遭法界質疑有違憲疑慮。面對藍綠白立委高度關切，現任最高法院法官兼審判長、大法官被提名人蔡彩貞20日在立法院回答立委詢問時說，該法限制人民參政權，如果沒有超過比例原則是可以的，但對於是否限於已經判決確定、考量犯罪成因、限制是否為終身等面向，可有更細緻討論。

立法院全院委員會今天上午邀請大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，接受朝野立委詢問。

民眾黨立委張其祿與國民黨立委王鴻薇會中均關切，《選罷法》修法引起法界討論，因為其中限制緩刑、重刑未定讞，以及即便是因被誘騙當車手而涉洗錢者的終身參政權，是否認為修法有未盡周全之處，應該未來再修正？朱富美直言，這個案子引起法界熱烈討論，真的很有可能就要審這個案件，因此，現在來表示違憲與否，會變成未來迴避是由，所以她只能說，會依照《憲法》的原則來審查。

蔡彩貞補充，該法是對人民參政權的限制，如果有正當的目的，並沒有超越比例原則的限制是許可的，但對於是否違反比例原則，以及是否限於已經判決確定、考慮到犯罪的成因、限制多久等，都是可以有更細緻的討論。

民進黨立委莊瑞雄詢問時追問，蔡彩貞、朱富美過去是否經手褫奪公權終身的案子？蔡彩貞說，只有死刑案件才會褫奪公權終身；莊表示，社會大眾都期待政治可以清明，但這次《選罷法》規定一審被判10年者就剝奪終身參政權，是否違背無罪推定原則？蔡說，這是對人民參政權的限制，是很嚴重的事情，但如果有正當目的，例如希望選賢與能，合乎比例原則的話，是沒有問題的，而無罪推定也算是比例原則的一種，「但到確定訴訟程序非常長久，會不會影響到選舉的進行，這都是事實上的考量」。

此外，王鴻薇也詢問，根據歷次民意調查，超過8成民眾反對廢死，可是社會裡面有些團體堅決主張廢死，導致許多政治人物、法界人士迴避「自己支不支持廢死」，她要詢問，是否會因為害怕得罪廢死聯盟，不敢說「反對廢死」？朱富美直言，「不存在這個問題」，她不適合在這邊談這個問題；蔡彩貞回應，「我不會怕得罪」，但因為這是繫屬中的案件（指案件存在於法院，處於被審理的狀態），依照法官倫理，不適合在審判外表示意見。

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委莊瑞雄詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委王鴻薇詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委張其祿詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委張其祿。（圖／記者湯興漢攝）

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