被批不是提名就可為所欲為　游淑慧曝想哭：一線跟後方支援視野不同

▲游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜聲勢每況愈下，欲角逐立委選舉的台北市議員游淑慧、張斯綱18日稱，會爭取民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨議員站台，使立委李德維19日回擊別只重自己當選與否的利益，就把國民黨規定拋在腦後。對此，游淑慧19日中午回應，李德維只憑轉載的片面之詞，就砲轟正在前方打仗的她，使她此刻難過想哭。

針對李德維言論，游淑慧19日以文字訊息回覆，「我不是不分區，也不是優勢選區，去年才剛打完一仗的我，今年願意接受黨的徵召，投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益，而是為了讓黨部北市布局更完整。」所以自己並非如同李德維所說，為所欲為、只重視自己的利益，「我只是想窮盡一切可能逆轉勝這一席。」

游淑慧提及，自己在節目中也特別提到，能不能邀請、什麼形式，應該黨對黨層級討論，她一定會遵守黨部的規則，「我想，站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情是不一樣的；如果沒有看完專訪，只憑轉載的片面之詞，就炮轟正在前方打仗的我們，堅強如我，此刻也覺得難過想哭。」

游淑慧、張斯綱有意邀請柯文哲、民眾黨議員站台，使李德維19日受訪時表示，游、張這樣個別的行為，不代表整體國民黨，兩人在節目即興式的發言或各自想法，國民黨立法院黨團予以尊重，但國民黨仍有自己的規矩與規定，並不是提名後，就可以為所欲為。

李德維指出，這是個別參選人為了自己要參選，想要蹭媒體引發的討論和議題，不是整體國民黨的做法，這種個別參選人天馬行空的想法很多，還是要由縣市黨部統籌。