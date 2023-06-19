游淑慧、張斯綱欲邀柯文哲站台　李德維：不是提名就可為所欲為

▲國民黨立委李德維挺侯立場明顯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統大選三腳督態勢詭譎，國民黨總統參選人侯友宜自從獲得提名後，民調每況愈下，民眾黨總統參選人柯文哲民調和聲勢不斷攀升，藍小雞各個憂心忡忡，國民黨台北市立委參選人游淑慧、張斯綱昨受訪坦言，會主動爭取民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨議員站台。國民黨立委李德維今（19）日則說，別只重自己當選與否的利益，就可以把國民黨相關規定拋在腦後。

被問到如果邀請柯文哲站台，黨主席朱立倫會同意嗎？游淑慧、張斯綱回應，「我覺得會」，游淑慧認為，「在總統局勢混沌未明的情況下，國會有合作空間，為什麼不合作呢？總要有個能保的先保，總統再慢慢去喬」。

對此，李德維表示，游、張這樣個別的行為，不代表整體國民黨，兩人在節目即興式的發言或各自想法，國民黨立法院黨團予以尊重，但國民黨仍有自己的規矩與規定，並不是提名後，就可以為所欲為。李指出，這是個別參選人為了自己要參選，想要蹭媒體引發的討論和議題，不是整體國民黨的做法，這種個別參選人天馬行空的想法很多，還是要由縣市黨部統籌。

TVBS民調柯文哲位居第一，國民黨總統參選人侯友宜是否邊緣化、或引發棄保效應？李德維直言，當然不會！讓民進黨打民眾黨，民眾黨不知道要開心還是難過。但對國民黨來說，這是一場馬拉松比賽，不會因為一時民調的起伏興起或沮喪，國民黨會按部就班，有自己的步調，不會隨著外界妖魔式或歡樂式的起伏。