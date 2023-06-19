幼教總會喊「老師不餵藥」！家長炸鍋　新北：親師生信任很重要

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，中華民國幼教聯合總會昨發聲明呼籲，「幼兒生病不入校、老師不餵藥」，並指出為維護全國無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，「自即日起全國教保員全面停止餵藥服務」，引發家長炸鍋。對此，新北市副市長劉和然今（19）日回應，「幼兒生病不入校、老師不餵藥」是對的，但這10個字很沉重，因為親師生之間信任感很重要。

新北市政府今日上午召開幼兒園案件進度說明記者會，針對幼教聯合總會呼籲「幼兒生病不入校、老師不餵藥」，劉和然指出，訊息傳遞務必經過確認，有時候傳遞可能沒有惡意，但造成負向影響蠻大，他坦言，一開始爆出餵毒，對老師、教保員、家長孩童之間，不信任感會出來，但現在都在進行行政調查，並搭配司法調查。

劉和然表示，「幼兒生病不入校、老師不餵藥」是對的，但這10個字很沉重，而且生完病有康復期，藥物治療要持續使用，如果老師真的犯錯，經過檢調該法辦就法辦，大家都不會有意見，但若被誤解、破壞信任感，親師生之間信任感很重要，他希望盡速讓全國民眾了解過程到底是什麼。

至於新北市幼兒園是否還會協助餵藥？劉和然則說，這份聲明並非強迫，而是藉由此事表達心聲，盼大家度過風風雨雨，希望真相趕快出來，像是汐止個案因為造成恐慌，後來也送質譜儀，第一時間讓家長知道結果，如今公幼、私幼這份聲明不是馬上就不幫忙餵藥，而是強調親師生之間的互動非常需要信任感，台灣人與人之間也需要信任感，不要因為一些目的而破壞