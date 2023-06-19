侯友宜如何突破老三困境？　學者分析：還有3個機會可逆轉

▲侯友宜在最新總統民調中仍落居第三。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS最新總統民調，國民黨參選人侯友宜仍落居第三，引發藍營支持者的焦慮。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳18日則在臉書分析，侯友宜要突破「老三困境」還有三個機會可以逆轉，分別是19日的與台大生座談、與前高雄市長韓國瑜合體、好好處理新北市幼兒園餵藥案。

鈕則勳認為，雖然TVBS的最新民調侯友宜仍是第三，但與第一名的民眾黨參選人柯文哲及第二的民進黨參選人賴清德也只相差10%、7%，所以仍然屬於三強「麻花混戰」，可說是「眼前的贏不是贏、你說的輸也未必輸」，只是一個暫時的現況陳述，但是連續的「老三困境」確實重重地打擊了侯友宜團隊。

但鈕則勳也指出，在短期內侯友宜還有三個逆轉的機會。第一，就是6月19日的台大座談，他認為，侯友宜與其團隊已經在針對和學生的互動預做了非常多的準備與沙盤推演，也找了立委模擬學生可能提問的情況，侯友宜只要去參加，就能強化「明知山有虎，偏向虎山行」的「硬漢」形象，只要能夠穩住座談會的情勢，言之有物，就能反轉政大座談的刻板印象，選情便有機會止跌與維穩。

第二，就是「與韓國瑜合體」，鈕則勳分析，侯友宜短時間內要和鴻海創辦人郭台銘取得諒解創造同台可能性極低，但韓國瑜就不同了，雖然部分韓粉對會認為侯友宜在上次大選輔選不力，但他認為，個性率直的韓國瑜不會是個小氣的人，只要侯友宜提出要求、兩人的行程能夠對接，同台合體其實是很自然的，畢竟二人之前還有強強聯手、相互拉抬的「北神探、南菜販」廣告，還是能突顯兩人有一定的默契與惺惺相惜的感覺。

第三，就是新北幼兒園餵藥案的澄清與處理，鈕則勳表示，新北市政府已經盡全力的在做澄清與處理，侯友宜也親上火線積極應對，不論是直接參與專案辦公室或進議會接受質詢，直球對決的態勢，也能突顯出侯友宜作為「警長、漢子」，願意負責與清理戰場的企圖心與形象人設強化，侯團隊未必不能在餵藥案上面後發先至。