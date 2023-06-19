行政院：管制藥品檢驗回歸專業　安定家長心情

▲行政院政務委員林萬億擔任小組召集人。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，引發家長恐慌。行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組19日上午召開第一次會議，政務委員林萬億指出，行政院成立跨部會專案小組的目的在於確保幼兒身心健康、安定家長心情、穩定教保人員士氣、健全幼兒園發展，及消除社會大眾疑慮，會中將近日來家長、教保服務人員、社會大眾關切的議題盤整分類，依部會權責，一一檢視檢討，以利向社會大眾說明，並研議改善措施。

有關各界對巴比妥、苯二氮平類等物質之各種檢驗方式（例如驗尿、驗血、層析質譜分析）及其結果所產生之相關疑義部分，會中責成衛福部儘速邀集學者專家釐清後對外說明。至於未來是否針對涉及巴比妥的9種複方藥一併納管（不論劑量），以強化管制藥品之管理，避免不當使用，也請衛福部會商法務部盤點並於一週內研提具體規劃措施，於下次專案小組會議討論。

有關幼兒園託藥部分，教育部指出，《幼兒教育及照顧法》第12條已明定教保服務內容，包括提供衛生保健安全之服務及教育。因此，教育部於「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條已明定幼兒園應訂立託藥措施，及就託藥進行相關規範；另教育部先前已編製食藥安全參考教材提供幼兒園參考，後續將製作託藥及用藥安全之簡明資訊，便利教保服務人員使用。另，教育部2023年將再增加補助地方政府辦理教保服務機構、教保服務人員、家長託藥及用藥安全相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。

至教保服務人員擔心受到此案影響，林萬億表示，非常感謝教保服務人員長年對於提供家長託藥服務的辛勞與努力；本案後續將透過跨部會合作儘快釐清相關疑義，透過親師合作共同維護幼兒健康，讓家長安心。

最後，關於社會大眾擔心管制藥物為何殘留在學童身上，其來源、流向，及是否有管理疏失部分，目前檢調單位已介入調查中，基於偵查不公開原則，須俟後續偵查結果再另由檢調單位適時對外說明。