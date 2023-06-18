桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　侯友宜分享辦桌喚起回憶

▲桃園閩南文化節「總舖師辦桌」。新北市長侯友宜（右2）、台北市長蔣萬安（右1）、桃園市長張善政（左2）、基隆市副市長邱佩琳（左1）。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（18日）受邀出席2023桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動，與桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及基隆市副市長邱佩琳一同感受閩南傳統習俗入厝辦桌的喜悅。侯友宜表示，基北北桃4地為共同生活圈，在多項政策積極合作，也互相參加活動交流市政，盼讓4市民眾情感凝聚在一起，也讓生活更便利。

侯友宜回憶小時候住在鄉下，只有特別節日才能吃到辦桌，相當喜歡辦桌文化的他結婚時也是以辦桌宴客，今天桃園閩南文化節總舖師辦桌活動準備10道精心設計的料理，令人食指大動。

▲2023桃園閩南文化節-總舖師辦桌活動「好日子·入新厝」。

基北北桃因地理位置相鄰，形成一日生活圈，交通建設相形重要。侯友宜感謝基隆、台北及桃園市在鄰近新北地區、銜接雙邊的交通建設上給予意見、積極合作，如汐東捷運、蘆社大橋及環狀線等重大建設。

此外，基北北桃1200定期票已開放購票，7月1日正式開通，使用範圍涵蓋4市境內捷運、輕軌、台鐵、公共自行車、公車、國道及公路客運路線，30日內不限搭乘次數，提升民眾通勤、觀光方便性。

文化局表示，基北北桃今年5月合作推出「周遊列博-基北北桃博物館家族大串聯」數位票券，民眾以200元價格可逛遍基北北桃各具風格特色的博物館與地方文化館，5月15日開賣5000張票券已於5月27日售磬，廣受好評。

▲侯友宜與桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及基隆市副市長邱佩琳齊聚呷辦桌。

▲2023桃園閩南文化節「總舖師辦桌」。