砂石車信義區一撞斷柱「52年老公寓」恐倒塌！　駕駛：我路不熟

記者許力方／台北報導

台北市信義區發生重大車禍，47歲王姓駕駛開著35噸重的砂石車，於18日凌晨0時許行經松德路118巷口失控，撞進民宅騎樓，當場撞斷承重柱，王男聲稱路況不熟，「同事報路，報一個我花掉。」深夜巨響讓居民驚嚇以為是「大地震」，更傻眼的是，整輛車斷柱後卡死在一樓，讓這棟已高齡52年的老公寓也淪為危樓，北市府緊急疏散5戶16人。

警方調查，王姓駕駛酒測值為0，前一晚10點多起班，從新北市新店安坑載著「刨除料」要前往汐止工地，途中行經台北市信義區松德路段時發生意外。他供稱，當時因路不熟，正在看導航，同事報路，「報一個我花掉」，在轉彎處一時沒注意，便失控橫跨分隔島，一路逆向衝撞進民宅騎樓。

▼砂石車衝進民宅騎樓撞斷「承重柱」。（圖／記者袁茵攝）



▼先裝H型鋼柱穩定房屋，52年老公寓不排除拆除重建。（圖／翻攝「信義區三兩事」臉書社團）



王男被依公共危險罪移送，肇事責任仍待事故分析出爐後再告發，不過因撞斷的是老公寓本體結構承重柱，賠償恐是天價。新北市養工處指出，這輛砂石車是由新北市在執行環河路專案工程地形改善所載運的刨除料，要回瀝青廠的途中發生車禍，後續會配合警方完成調查。

台北市副市長李四川上午趕赴現場表示，由於該棟為4層樓老舊房子，砂石車把一根柱子撞斷，有安全上的疑慮，立即疏散5戶16人到商旅，北市也立即調動鋼樑做支撐，並在3天內做完所有鑑定，假設房子支撐完之後，沒有立即危險，我們可以讓住戶搬回來；如果有立即危險，就用危樓方式依法處理。

這棟老公寓於民國60年建成，屋齡高達52年，砂石車撞斷柱子後，結構遭嚴重破壞，先裝了6根H型鋼柱支撐，還要要在裝3根，一共6根鋼柱加強穩定性，等到鋼柱全部架設完成，住戶才能回家拿取個人物品，至於能不能住回去？若傾斜程度、結構惡化，甚至不排除要拆除重建。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，「這根柱子是非常重要的」，不只是平常要承受垂直的載重，在地震或颱風時也承受這些載重，柱子壞掉是對建物一個很大的傷害。如今因屋齡老舊、柱子又被撞斷，其實對構造的傷害非常大，勘不堪用已經是下一個層面的問題了。

砂石車則卡在一樓超過14小時，才終於被拖出。一樓開了30多年的輪胎行店家受訪時無奈地說，當然會擔心！因為這棟50幾年的房屋結構已經跑掉，店面被鋼柱包圍，車子無法進出，「就算沒有危險，也不能做生意了。」

▼砂石車嚴重變形被拖出。（圖／翻攝「信義區三兩事」臉書社團）

