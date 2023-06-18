砂石車撞信義區民宅「拖出來了」　11秒畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

一輛35噸重砂石車18日凌晨行經台北市信義區松德路118巷口時，突然失控撞上分隔島，接著衝進路旁民宅，還把建築承重柱撞斷，導致民宅瞬間變成危樓。警消趕到後，發現冒然移走砂石車，恐會造成房屋坍塌，不敢輕舉妄動，直到18日下午新工處、台北技師工會以H型鋼柱補強後，才終於將砂石車拖走。

▲砂石車撞信義區民宅，卡14小時終於被拖出來了。（圖／民眾提供）

曝光的影片可以看見，肇事的砂石車被緩緩拖離現場，車頭因為撞擊建築承重柱，整個外殼、零件紛紛往中間凹陷，中間處則形成一個近似圓形的形狀，而後方的車斗內仍裝有大量的刨除廢料，至於被撞擊的民宅一樓已經被鋼柱補強，地板上還留有砂石車撒出的廢料石塊，現場一片狼藉。

事件發生在18日凌晨0時許，47歲王姓駕駛料駕駛砂石車，從新北市新店安坑載著「刨除料」要前往汐止工地，不料行經台北市信義區松德路118巷口轉彎時，砂石車突然失控偏離衝向分隔島，波及到一名正在路口停等紅燈的騎士，接著一頭撞進路旁的民宅騎樓。

警消趕到後，發現砂石車的車頭雖然嚴重扭曲損毀，王姓駕駛只有受到輕微傷害，而遭到波及的騎士同樣只受輕傷，兩人都不需要送醫，算是不幸中的大幸。警方調查，王姓駕駛酒測值為0，當時載刨除料要前往汐止，因路不熟，正在看導航，由同事報路，在松德路轉彎時一時沒注意，才失控撞上分隔島發生意外。

▲市府新工處裝設好3根鋼柱，經確定安全無虞後，終於把卡住的砂石車移走。（圖／民眾提供）

事故發生後，台北市政府立刻通知建管處派技師至現場評估，同時邀集台北技師公會結構技師到場鑑定，發現民宅為4層樓老舊房子，砂石車撞斷柱子後，結構遭嚴重破壞，有安全上的疑慮，立即疏散5戶16人到商旅，同時調動鋼柱做支撐，將在3天內做完所有鑑定。

台北市新工處支援廠商18日上午將鋼柱送達後，工人立刻展開補強作業，直到下午2時許裝設好3支鋼柱後，才終於把卡在一樓超過14小時的砂石車拖走，接著繼續裝設另外3支鋼柱，總共會設置6根鋼柱加強房子結構穩定性。

台北市政府18日晚間表示，民宅已完成架設6根鋼柱，人行道及馬路恢復正常通行，至於住戶未來能否住回去，得視鑑定報告結果而定，若傾斜程度、結構惡化，判定民宅是危樓，不排除拆除重建，同時會啟動安置程序，提供租金補貼。