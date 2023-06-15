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大學服兵役恢復1年配套曝光　教育部補助學校「一人最高12萬元」

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役延長1年，大學服役相關配套措施初步出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪、柯沛辰／台北報導

總統蔡英文去年底宣布，將於113年起將義務役從4個月延長為1年。如今教育部推出就學役男彈性修業措施，要求學校放寬每學期最高學分數規定、放寬暑期修業申請條件等，首批適用今年9月開學的大一新生。另外，教育部擬協助減輕大學院校的教學成本，只要有學生選擇專案服役，將補助公立學校一人6萬元、私校一人12萬元。

教育補目前規劃參考COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間的安心就學措施，提供經費引導大學協助學生完成「專案服役」。根據規劃，彈性修業措施包括放寬每學期最高學分數規定、放寬暑期修課申請條件、媒合暑期跨校選課、放寬跨校選課學分上限。

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教育部指出，學生申請彈性修業措施後，就學期間支出學雜費及學分費，若超過原定修業期限應繳交的學雜費額度，差額將由教育部補助學生。若就學役男遇課程衝堂或其他不可抗力因素無法選課，各校應放寬跨校選課限制，並放寬校際選課的學分數上限。

教育部表示，為了減輕學校協助就學役男放寬彈性修業的教學與輔導成本，將透過國立大學績效型補助經費或機制，規劃補助國立大學每協助一位專案服役學生，即補助6萬元、私立大學則每一位補助12萬元。另外，學校為協助就學役男開設暑期課程，因選課人數不足，依原先應收的學分費用，學校開課經費之差額將由教育部補助。

另外，學生服役休學期間不計入修業年限，超修學分也不收學分費，首批適用今年9月開學的大一新生、94年次以後役男，以學士班學生為主；碩博士班則提供修業年限彈性。至於專科學校，須達專四、專五才符合役齡，又屆於實習期間，必須完成實習才能考取專業證照，課程難以中斷，因此仍依各校修業規定管理。

教育部期望，在不影響學生專業能力培養及不變動畢業學分條件的前提下，若學生就學期間申請服役，將由學校提供相關彈性修業措施，支持學生就學期間同時完成服役及修畢學位，與其他未服役的學生相同，不影響接續投入職場或升學。

教育部強調，上述必須基於「尊重學生選擇」的前提，不能強迫學生在就學期間服役。目前上述方案是初步擬定，為求完善，將再請學校及學生團體協助檢視，待後續正式公告。

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