全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

▲國民黨總統參選人侯友宜參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

板橋幼兒園餵藥案持續延燒，新北市政府宣佈，全國6歲幼兒均可至新北市免費採檢巴比妥等。新北市長侯友宜今（18）日批，「中央本來要做的他不做，新北市來承擔起這個責任。」拜託相關單位快速對外公布檢驗結果，並釐清管制藥品的來源。

衛福部次長王必勝認為，此篩恐引起恐慌，但尊重新北市府做法。前台北市長柯文哲則同樣痛批，荒謬，恐引起更多恐慌。侯友宜今日上午出席「黃埔建軍／建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。侯友宜受訪時回應，中央原本要做對孩童安全的檢測，後又髮夾彎不做，新北市為保護孩童、讓家長安心來執行，但不是全面普篩，而是有想要檢驗的家長們可以到新北，或利用端午假期到8家責任醫院，以檢測科學的方式讓家長安心，「中央本來要做的他不做，新北市來承擔起這個責任。」

至於汐止某幼兒園的採檢，侯友宜則指出，汐止某幼兒園的篩檢結果已經出來，兒童經過質譜儀檢測沒有問題，請家長安心。真相要靠科學的驗證，才能對外發表，這段時間從餵藥事件開始，有心人士不斷抹黑、造謠，從一開始就說新北吃案，但過程中需要經過科學專業驗證、需要時間，沒有辦法那麼快速的釐清。

侯友宜強調，為了要讓家長安心，已經拜託司法單位能夠快速把檢驗結果對外公布，也另外拜託中央衛生福利部，快速釐清管制藥品的來源，已經一個月了，希望安家長的心，孩子的健康不能等待。