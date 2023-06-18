快訊／苗栗三灣鐵皮屋餐廳火警　1女一度命危

記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗縣三灣鄉今(18日)下午發生住宅火警，下午3許和平街29號傳出鐵皮屋火警，消防局獲報出動三灣、頭份、南庄3個消防分隊出勤滅火，消防人員抵達後發現為住商混和餐廳火災，救護車先將73歲意識清楚的男性預防性送醫，另1人疑似仍受困在建物內，後由消防人員救出，為一名年約40歲女性，疑似OHCA，到院後恢復生命徵象，2名患者皆送往為恭醫院。
▲苗栗三灣鄉18日下午發生鐵皮屋餐廳火警，2人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）
火警目前已經撲滅，起火原因還需要進一步調查。
記者蔡文淵／苗栗報導
苗栗縣三灣鄉今(18日)下午發生住宅火警，下午3許和平街29號傳出鐵皮屋火警，消防局獲報出動三灣、頭份、南庄3個消防分隊出勤滅火，消防人員抵達後發現為住商混和餐廳火災，救護車先將73歲意識清楚的男性預防性送醫，另1人疑似仍受困在建物內，後由消防人員救出，為一名年約40歲女性，疑似OHCA，到院後恢復生命徵象，2名患者皆送往為恭醫院。
▲苗栗三灣鄉18日下午發生鐵皮屋餐廳火警，2人受傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）
火警目前已經撲滅，起火原因還需要進一步調查。
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