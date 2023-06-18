陸委會批王滬寧「融合示範區」搞統戰　朱立倫：非要兵戎相見？

＼▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言近日正銜黨主席朱立倫之命赴陸參加海峽論壇，中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧趁此場合公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，但卻被陸委會痛批是「矮化台灣的統戰主張」。朱立倫今（18）日對此表示，民進黨自己「沒半步」 ，透過兩面矛盾的手法，不斷阻撓對話交流，「一定要讓兩岸兵戎相見嗎？」

海峽論壇昨天登場，王滬寧致詞指出「兩岸交流合作順應歷史大勢，交流、開放、融合終將戰勝隔閡、封閉、撕裂」。他還公布中共中央、大陸國務院制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，但卻被陸委會視為「矮化台灣的統戰主張，終將徒勞無功」

朱立倫今出席 「命粽注定愛上你！端午節與新住民包粽活動」事前接受媒體聯訪，被問到「兩岸融合發展示範區」被視為「統戰」技倆；朱答，今天看到美國國務卿布林肯到中國大陸訪問，副主席夏立言帶團同樣到廈門參加海峽論壇，大家看到民進黨自己「沒半步」，然後不斷阻撓任何對話交流，他相信美方是非常積極肯定我們各政黨跟對岸對話交流，「唯有這樣才能創造和平的環境。」

朱立倫接著痛批，民進黨真的一定要讓兩岸兵戎相見嗎？民進黨一定要對抗交惡嗎？這就是民進黨不斷的非常兩面、非常矛盾的政治手法，呼籲世人應該要相信國民黨，透過對話交流，美方也希望透過對話交流，來創造和平的環境。