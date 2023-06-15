上海台青參觀支付寶　境外銀行卡也能在陸行動支付了

▲上海台青參觀支付寶。（圖／翻攝上海台協）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市台辦主任鐘曉敏、副主任王立新，以及上海市台協會長張簡珍14日帶領20多名上海台青參觀支付寶公司。據支付寶方面介紹，今年上半年以來，支付寶升級了境外用戶服務方案，包含台灣在內的境外用戶，只要下載支付寶再綁定自己的境外銀行卡，就可以使用支付寶進行支付。

在支付寶工作人員指導下，到訪的台青們現場嘗試綁定境外的銀行卡。台青代表劉亦展表示，他工作所在的麥可將文創園區作為國台辦授牌青創基地，每年都會接待很多來上海實習和交流的台灣青年。

劉亦展說，以前從辦理大陸手機卡、銀行卡到綁定支付寶、微信使用最少要一周時間，現在推出可以綁台灣地區銀行卡和手機號的服務將大大增加在滬生活工作便利性，「感受到了大陸強大的信息化服務能力。」

劉亦展提到，他會把今天學到的新技能分享給更多台灣朋友，邀請他們盡快來大陸，體驗越來越便捷的移動支付服務。

台灣人在大陸使用移動支付，現在可在支付寶、微信等支付平台綁定銀行卡，具體程序共三步：第一步，下載支付寶、微信等APP，用台灣地區手機號或大陸手機號註冊；第二步，綁定銀行卡（綁定在台灣申領的VISA、萬事達等國際銀行卡或在大陸申領的借記卡或信用卡）；第三步，展示 條碼或掃條碼使用。

不過，綁境外銀行卡現主要支持在中國大陸境內的衣食住行日常消費，暫不支持理財、轉帳等其他用途。另外，目前綁定境外銀行卡支付的單筆限額為3000元（人民幣），月累計50000元、年累計60000元。