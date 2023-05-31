台人短期赴陸「支付難」　國台辦：將製作懶人包小視頻加大宣傳力度

▲大陸行動支付兩大品牌微信和支付寶。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸消費市場「電子支付」行為已臻成熟，擴及生活各層面，不過，台灣民眾在赴陸使用上仍存在不便利的情況。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「正在會同有關方面，梳理台胞申請大陸銀行卡及綁定支付平台等情況，製作懶人包、小視頻、宣傳頁，加大宣傳力度，讓台胞充分了解各種便利化服務，並不斷優化解決使用中的具體問題。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱鳳蓮指出，在大陸使用移動支付，需在支付寶、微信等支付平台綁定銀行卡，「目前，台胞可通過兩種方式實現綁定，在使用方面並無障礙。第一種方式是使用在台灣申領的VISA、萬事達（Master）等國際銀行卡進行綁定，第二種方式是使用在大陸申領的借記卡或信用卡進行綁定。」

至於相關綁定程序，朱鳳蓮提到，可在手機下載支付寶、微信等應用軟體（App），使用台灣或大陸門號註冊，再以台胞證或居住證完成身份認證，選擇綁定國際銀行卡或大陸銀行卡，即可在大陸使用電子支付功能。

▲北京商店內的行動支付機。（圖／記者蔡儀潔攝）

朱鳳蓮強調，現階段台灣民眾主要遇上的問題是對綁定過程等操作不熟悉，「我們正在會同有關方面，梳理台胞申請大陸銀行卡及綁定支付平台等情況，製作懶人包、小視頻、宣傳頁，加大宣傳力度，讓台胞充分了解各種便利化服務，並不斷優化解決使用中的具體問題。」