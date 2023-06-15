海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

▲ 海峽論壇期間，台灣嘉賓入住的飯店設有開戶體驗區。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

疫後兩岸往來增加，如何使用大陸移動支付是台灣民眾赴陸首個門檻。在今（15）日舉行的海峽論壇新聞發布會上，福建省委台港澳辦副主任陳志勇介紹，不管是短期逗留還是長期居住，台胞都可以便捷使用移動支付，本屆海峽論壇期間，廈門銀行亦派出專員指導台灣民眾現場辦理和使用。

▲海峽論壇新聞發布會。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳志勇指出，福建是台胞往來大陸的主要通道，也是台胞在大陸旅遊、生活、工作較為集中的地區，在大陸期間，使用移動支付已成為台灣民眾最為關心的內容之一。

陳志勇表示，現階段不管是短期逗留還是長期居住，台胞都可以便捷使用移動支付；短期逗留可在支付寶APP上，直接綁定在台灣的信用卡，綁定後即可使用移動支付；長期在大陸的話可前往大陸的銀行網點辦理銀行卡，再綁定支付寶、微信或者雲閃付。

陳志勇進一步闡述到，台胞在大陸開立銀行卡也很方便，譬如具有台資背景的廈門銀行，在台胞開立大陸銀行賬戶方面提供了很多便利措施，只要憑藉台胞證或台灣居民居住證，就可以開立大陸銀行卡。

▲展板。（圖／記者蔡儀潔攝）

此外，廈門銀行還派出了一批專員，在機場、碼頭、飯店等多個場所，服務參與海峽論壇的台灣民眾，指導他們現場辦理和使用移動支付。

▲富邦華一北京行點。（圖／記者蔡儀潔攝）

除廈門銀行外，台資銀行富邦華一近日亦推出「台青專案信用卡」，擁有指定院校學歷的22至35週歲台青，可使用學歷證明替代部分申請材料；成功申請後，可綁定支付寶、微信支付、銀聯雲閃付等，返台後亦可使用。

國台辦發言人朱鳳蓮5月31日表示，在大陸使用移動支付，需在支付寶、微信等支付平台綁定銀行卡，「目前，台胞可通過兩種方式實現綁定，在使用方面並無障礙。第一種方式是使用在台灣申領的VISA、萬事達（Master）等國際銀行卡進行綁定，第二種方式是使用在大陸申領的借記卡或信用卡進行綁定。」

至於相關綁定程序，朱鳳蓮提到，可在手機下載支付寶、微信等應用軟體，使用台灣或大陸門號註冊，再以台胞證或居住證完成身份認證，選擇綁定國際銀行卡或大陸銀行卡，即可在大陸使用電子支付功能。