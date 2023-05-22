微信推「刷掌」支付免帶手機出門　陸網友：再亂買真的要「剁手」

▲微信上線「刷掌支付」功能。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸微信官方昨（21）日宣布，「刷掌」功能正式上線，用戶只要先在設備上綁定個人帳號，登入自己的掌紋，消費時在將手掌對準店家擺放的設備掃描，即可完成付款，全程不需要再另外使用手機。該項功能上線後，部分網友回應稱，「再亂買真的要剁手了！」；「我不會用，蒐集掌紋有點害怕」。

▲微信刷掌支付首先運用在北京大興機場地鐵線。（圖／CFP）

《瀟湘晨報》報導，相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度上都更高一些。區別在於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造。

微信還稱，出門時打電話、玩遊戲，無論身高高矮，又或未帶手機，只要伸出手，就可以完成支付操作。該功能發布後，在微博上也引起熱烈討論，網友紛紛表示，「以後要多握拳，不然很容易被朋友拉著去結帳」；「點餐真的是飯來伸手了」；「以後不敢隨便舉手打招呼了」。

刷掌支付目前已在北京大興機場線上線試行，乘車前，乘客只需在大興機場線各站自動售票處的刷掌註冊機錄入掌紋，並在微信小程序「北京地鐵刷掌乘車」完成授權，便可以開通刷掌乘車功能。乘客乘坐地鐵時，需找到帶有圓環標誌的刷掌閘機，出站後，手機便會收到扣款成功的提示。